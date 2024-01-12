Yükseliş sürüyor: Dolar/TL güne rekorla başladı

İstanbul serbest piyasada dolar 30,1130 liradan, euro 33,0590 liradan güne başladı. Dolar/TL gün içerisinde en yükse 30,4055 seviyesine çıkarak rekor kırdı.

Döviz kurlarındaki hareketlilik devam ediyor. Yükseliş seyrini sürdüren dolar/TL güne rekorla başladı.

Gün içerisinde en çok 30,4055 TL'yi gören dolar, tarihi rekorunu yeniledi. Kur daha sonra 30 TL seviyesinde sabitlendi.

Saat 9.20 itibarıyla serbest piyasada 30,1110 liradan alınan dolar, 30,1130 liradan satılıyor. Aynı dakikalarda 33,0570 liradan alınan euro'nun satış fiyatı ise 33,0590 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 29,9980 lira, euro'nun satış fiyatı ise 32,8570 lira olmuştu.