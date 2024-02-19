Yulia Navalnaya: Vladimir Putin, eşim Aleksey Navalni'yi öldürdü

Cezaevinde hayatını kaybeden muhalif lider Aleksey Navalni’nin eşi Yulia Navalnaya, eşini Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in öldürdüğünü öne sürerek, “Putin'in bunu neden yaptığını biliyoruz. Bunu size yakında anlatacağız. Size onların isimlerini söyleyeceğiz ve yüzlerini göstereceğiz” dedi.

Rusya’da 16 Şubat’ta cezaevinde hayatını kaybeden muhalif lider Aleksey Navalni’nin eşi Yulia Navalnaya, resmi sosyal medya hesabından video yayınladı.

Yulia, eşini Rusya Devlet Başkanı Putin’in öldürdüğünü savunarak, “Benim yerimde burada başka biri olmalıydı. Ancak bu kişi Vladimir Putin tarafından öldürüldü. Üç gün önce Vladimir Putin, eşim Aleksey Navalni'yi öldürdü" dedi.

Navalnaya, şunları söyledi: "Putin çocuklarımın babasını, sahip olduğum en değerli şeyi, en yakın ve en sevdiğim insanı öldürdü. Putin, Navalni'yi de sizden aldı. Kuzey Kutup Dairesi'nin üzerinde, sonsuz kışta bir kolonide. Sadece Navalni'yi öldürmekle kalmadı, aynı zamanda umutlarımızı, özgürlüğümüzü ve geleceğimizi de öldürmek istedi. Navalni üç yıl boyunca işkence ve eziyet gördükten sonra hapishanede öldü. Kocam kırılmaz biriydi ve Putin de tam olarak bu yüzden onu öldürdü."

“NEDEN YAPTIĞINI AÇIKLAYACAĞIZ”

Yulia, şu anda Navalni’nin cesedinin saklandığını ve ailesine teslim edilmediğini belirterek, “Şimdi cesedini saklıyorlar, ailesine göstermiyorlar, onlara vermiyorlar ama Putin'in başka bir noviçokunun (ölüme neden olan sinir gazı) izlerinin kaybolması için yalan söylüyorlar ve acınası bir şekilde bekliyorlar. Putin'in bunu neden yaptığını biliyoruz. Bunu size yakında anlatacağız. Size onların isimlerini söyleyeceğiz ve yüzlerini göstereceğiz” ifadelerini kullandı.