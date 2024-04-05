Yunan adalarına ekspres vize uygulaması: 5 ada daha dahil edilecek

Yunanistan'ın Türk vatandaşlarına ekspres vize uygulaması 5 Ege adasında başladı. Ekspres vizeler İstanköy, Midilli, Rodos, Sisam ve Sakız adalarına ve tek giriş için geçerli olacak. Programa dahil edilecek diğer 5 ada İleryoz, Limni, Kelemez, Meis ve Sömbeki için uygulama da yakın zamanda başlayacak.

Yunanistan'ın Türk vatandaşlarına 5 Ege adası için ekspres vize uygulamasına başladığı, diğer 5 ada için de uygulamanın yakın zamanda başlatılacağı bildirildi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan edinilen bilgilere göre, Türk vatandaşlarına bazı Ege adalarını ziyaret etmek için ekspres vize verilmesine ilişkin uygulama İstanköy (Kos), Midilli (Lesvos), Rodos, Sisam (Samos) ve Sakız (Chios) adaları için 30 Mart itibarıyla başlatıldı.

Programa dahil edilecek diğer 5 ada İleryoz (Leros), Limni (Limnos), Kelemez (Kalimnos), Meis (Kastelorizo) ve Sömbeki (Simi) için uygulama ise yakın zamanda başlatılacak.

UYGULAMADAN NASIL YARARLANILIYOR?

Ekspres vize uygulanmasından faydalanmak isteyen Türk ziyaretçilerin kendilerinden istenen evrakları, başvuru formuyla Yunan yetkili birimlerine ulaştırmaları gerekiyor. Gerekli evraklar, adaya geçiş noktalarında yetkili birimlere teslim ediliyor ancak girişlerde bekleme yaşanmaması için evrakların ziyaret öncesinde adalar ve Türkiye arasındaki feribot seferlerini düzenleyen seyahat acentelerine teslim edilmesi tavsiye ediliyor.

Her bir ada ziyareti için Yunan makamlarınca 1 ila 7 gün geçerli olacak vize verilecek. Adalar için alınacak ekspres vizeler sadece bu adalar için geçerli olacak ve Yunanistan'ın başka bir bölgesine geçişte kullanılamayacak.

Sadece bir geçiş için geçerli olacak vizenin ücreti ise 60 Euro olacak.