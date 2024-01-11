Yunan adalarına kapıda vize dönemi: Miçotakis tarih verdi

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türk turistlere 10 ada için vize kolaylığı anlaşmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Net tarih veren Miçotakis, mart ayından itibaren Türk vatandaşlarının 10 Yunan adasına vizesiz gidebileceğini söyledi.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'ye konuşan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Yunan adalarında Türklere sağlanacak 7 günlük turist vizesiyle ilgili de konuştu.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin son dönemde normalleştiğini vurgulayan Miçotakis, Türk turistlere 10 adaya girişte vize kolaylığı sağlanacak uygulamanın marttan itibaren başlayacağını aktardı.

Miçotakis, "10 ada, anlaşmadan hem tüm ilkbahar hem de tüm yaz boyunca faydalanacak ve bu anlaşmanın sürekli olacağına inanıyorum" dedi.

GİDİLEBİLCEK 10 ADA

Yunanistan’ın Göçten Sorumlu Bakanı Dimitris Kairides’in daha önce yaptığı açıklamaya göre, Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği adalar şöyle:

1.Sakız Adası

2.Midilli Adası

3.Rodos Adası

4.Samos Adası

5.Kos Adası

6.Meis Adası

7.Patmos Adası

8.Leros Adası

9.Kalimnos Adası

10.Simi Adası