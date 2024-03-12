Yunan adalarına "kapıda vize" uygulaması için tarih verildi

Türk turistlere yönelik Yunan adalarında hızlı vize uygulamasında tarih verildi. Parlamentoda bir soru önergesini yanıtlayan Yunan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis, "kapıda vize" uygulaması için 30 Mart tarihini verdi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis, ilk aşamada, 30 Mart’tan itibaren Ege’de 5 adada Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına "kapıda vize" uygulamasının başlatılacağını açıkladı.

Gerapetritis, Parlamentoda bir soru önergesini cevaplandırırken "Türkiye’de bayram 10 Nisan’da. Altyapıları elverişli olan 5 adada vize kolaylığını 30 Mart’ta başlatacağız. Uygulama, diğer 5 adada ise gerekli altyapı çalışmaları tamamlandığında başlayacak" ifadelerine yer verdi.

CNN Türk'te yer alan habere göre, Yunan Bakan, vize kolaylığının uygulanacağı 5 ada arasında Rodos ve İstanköy gibi büyük adaların yer aldığını, buna karşı Sömbeki ve Meis gibi küçük adaların ikinci aşamaya kalacağını belirtti. Gerapetritis, "Bu uygulama hem halkları hem de ülkelerimizi yakınlaştıracak" diye ekledi.

Yunan Hükümeti daha önce, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına 1 yıl geçerli olmak üzere, toplam 7 gün için limanlarda vize verileceğini açıklamıştı. Vize programı 1 Şubat'tan 1 Mart'a ertelenmiş ancak bu tarihte de uygulama başlamamıştı.

Yunanistan, kapıda vize uygulamasıyla Ege'deki adalara en az 1,5 milyon Türk turist bekliyor. Uygulama kapsamında Türk turistler Limni, Midilli, Sakız, Sisam, Leros, Kalimnos, İstanköy, Rodos, Sömbeki ve Kasteloris adalarında kapıda vize alarak bir hafta tatil yapabilecek.