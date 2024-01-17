Yunan adalarına kapıda vize uygulaması ne zamana kadar geçerli olacak?

Yunanistan Turizm Bakanı Olga Kefaloyanni, Türk vatandaşlarına yönelik kapıda vize uygulamasının mart ayı itibarıyla başlayıp yıl boyunca devam edeceğini söyledi.

Türkiye'de temaslarda bulunan Yunanistan Turizm Bakanı Olga Kefaloyanni başkanlığındaki Yunanistan heyeti, İstanbul'da Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) heyeti ile görüştü.

TÜRSAB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Yunanistan Turizm Bakanı Olga Kefaloyanni ve eşi Minos Matsas'ın yer aldığı Yunanistan heyetine, Yunanistan'ın İstanbul Başkonsolosu Konstantinos Koutras, Yunanistan Ulusal Turizm Örgütü (GNTO) Başkan Yardımcısı ve Bakan Kıdemli Danışmanı Konstantinos Zikos ve GNTO Uluslararası Ofisler Direktörü Angeliki Varela da eşlik etti.

Yunanistan Turizm Bakanı Olga Kefaloyanni (sağda) başkanlığındaki Yunanistan heyeti, İstanbul'da TÜRSAB heyeti ile görüştü / AA

TÜRSAB heyetinde Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Davut Günaydın, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Eker ve Yönetim Kurulu Üyesi Talip Aldemir yer aldı.

"KAPIDA VİZE UYGULAMASI TÜM YIL GEÇERLİ OLACAK"

Bu yıl 10 Yunan adasına kapıda vize uygulaması konusuna da değinen Kefaloyanni, "Kapıda vize uygulamasının mart ayı itibarıyla başlayıp yıl boyunca devam edecek olmasından dolayı biz de çok mutluyuz. Bu programın, gerek turizm hareketleri ve gerekse halklarımızın birbirini tanıması, temasta bulunmaları açısından kültürel olarak da çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Özellikle belirtmek istediğim, bizim açımızdan turizmde sadece mevsimlik turizm değil de sürdürülebilirlik önemli. Bunu başarmamız gerektiğine, çalışmalarımızın bu yönde olması gerektiğine inanıyorum" açıklamasında bulundu.