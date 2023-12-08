Yunan gazetesi, Erdoğan-Miçotakis görüşmesindeki bilinmeyenleri yazdı

Yunan gazetesi analizinde Erdoğan’ın dünkü Yunanistan ziyaretinin Ankara-Atina ilişkilerinde bir dönüm noktası olduğunu, iki ülke arasındaki ilişkilerin düzelmesinin arkasında ABD ve Almanya’nın olduğu yazıldı. Gazete, görüşmede hakkında, “Önemli konulara değinilmeyecek fakat daha sonraki bir süreç için perde arkasında hazırlık yapılacak” yorumunda bulundu.

Yunanistan Avrupa ve Dış Politika Vakfı’ndan kıdemli araştırmacı Ronald Meinardus’un analizine göre; yüksek gerilimli bir dönemin ardından Türkiye ile Yunanistan arasındaki diyalogun yeniden geliştirilmesinin planlanmasında Berlin yönetimi bir araç olarak görev yaptı. Ekonomim’in Kathimerini gazetesinden aktardığı analize göre Meinardus bu durumun "pek de bilinmediğini" yazdı.

EN ÖNEMLİ SÜREÇ

Analizine göre; en önemli süreç, Yunanistan ve Türkiye’den üst düzey diplomatların geçen yıl Almanya’nın isteği üzerine Brüksel’de toplanmasıyla yaşandı. Bu görüşmede diplomatik süreçlerin kaldığı yerden devam etmesi için bir ön hazırlık yapıldı.

ABD-ALMANYA ETKİSİ

Meinardus, son yıllarda Almanya’nın Türkiye ile Yunanistan arasında arabuluculuk için diğer tüm ülkelerden daha fazla arayış içinde olduğunu yazdı. Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarına takiben Almanya’nın bu yöndeki çabalarının, Washington ile koordineli olarak arttığı ifade edildi.

'TEMKİNLİ İYİMSERLİK'

Ankara-Atina ilişkilerinin geleceğiyle ilgili değerlendirmeye ilişkin Alman medyasına yansıyan “temkinli iyimserlik” tanımının anımsatıldığı haberde, Berlin Yönetimi’nin görüşmelerin hızlı sonuçlar doğuracağını beklemediği aktarıldı. Almanya’nın Atina Büyükelçisi Andreas Kindl, 7 Aralık’ta bitmeyecek bir süreçten bahsederken, “Önemli konulara değinilmeyecek fakat daha sonraki bir süreç için perde arkasında hazırlık yapılacak” yorumunda bulundu.

Meinardus’un analizi şu şeklide son buldu: Erdoğan Türk-Yunan ilişkilerinde ‘kazan kazan’ ya da ‘win-win’ durumundan söz ettiğinde, göç konusunda varılacak bir anlaşma mükemmel bir başlangıç olacaktır. Bu, Yunanistan ve Türkiye'nin birlikte yakın çalışma sözü verdiği bir alan. Berlin de boş durmayacaktır.