Yunanistan Başbakanı Miçotakis, 'Ankara ziyareti' için tarih verdi

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye ile normalleşme sürecinde kapsamında AKP'li Tayyip Erdoğan'ın ziyaretine karşılık Mayıs ayında Ankara'ya geleceğini açıkladı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye ile Atina arasındaki normalleşme süreci kapsamında Ankara'ya gelecek.

Miçotakis, Yunanistan Skai TV ile gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Miçotakis, söyleşide, "Türk yönetiminin de anlaşmazlıklarımızı çözüme kavuşturmamız, en azından gerilimleri önleyebilmemiz konusunda gerçekten istekli olduğunu düşünüyorum" dedi.

Miçotakis, "Şu anki programa göre, mayıs ayında bir tarihte Erdoğan'ın ziyaretine karşılık vermek üzere Ankara'da olacağım" diye konuştu.

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AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 yılının aralık ayında Yunanistan'a ziyaratte bulunmuştu.

Erdoğan, ziyaretinde, Miçotakis ile yaptıkları görüşmenin faydalı geçtiğini belirterek "Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde yeni bir sayfa açacağına inanıyorum" demişti.