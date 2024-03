Yunanistan'da 5,7 büyüklüğünde deprem

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi, Yunanistan'ın güneybatısında 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. İlk olarak 6 olarak açıklanan büyüklük daha sonra 5,7 olarak güncellendi.

Akdeniz açıklarında meydana geldiği belirtilen depremin merkez üssünün Yunanistan'ın Pirgos şehrine 56 kilometre uzaklıkta olduğu aktarıldı.

Depremin derinliği ise 17 kilometre olarak tespit edildi.

🔔#Earthquake (#σεισμός) M6.0 occurred 56 km SW of #Pýrgos (#Greece) 4 min ago (local time 09:12:47). More info at:

