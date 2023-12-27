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Yunanistan'da askeri eğitim uçağı düştü: Pilot hayatını kaybetti

Yunanistan'da askeri eğitim uçağı düştü. Olayda, Hava Kuvvetleri'nde Binbaşı olarak görev yapan bir pilotun yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Dünya
  • 27.12.2023 17:14
  • Giriş: 27.12.2023 17:14
  • Güncelleme: 27.12.2023 17:22
Kaynak: AA
Yunanistan'da askeri eğitim uçağı düştü: Pilot hayatını kaybetti

Yunanistan'ın Kalamata kentinde, bir askeri eğitim uçağının düşmesi sonucu pilot hayatını kaybetti.

Yunanistan Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, saat 11.28'de eğitim uçuşu gerçekleştiren T-2E Buckeye uçağının, Kalamata Havalimanı'na dönüşü sırasında düştüğü belirtildi.

Kazada, Hava Kuvvetleri'nde Binbaşı olarak görev yapan 41 yaşındaki pilotun yaşamını yitirdiği bildirildi.

Basında yer alan haberlerde, pilotun muhtemelen paraşütünü açmaya zaman bulamadığı değerlendirmesinde bulunuldu.

Bazı haber sitelerinde, uçakta düşmeden önce patlama meydana geldiği ileri sürülmüştü.

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