Yunanistan'da Batı Nil Virüsü nedeniyle 20 kişi öldü

Yunanistan'da bu yıl Batı Nil Virüsü'nün ülkenin farklı noktalarında 20 kişinin ölümüne neden olduğu belirtildi.

Dünya 11.10.2023 16:26 Giriş: 11.10.2023 16:26

Güncelleme: 11.10.2023 16:28 Kaynak: AA

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