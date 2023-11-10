Yunanistan'da bir derginin X hesabı Filistin paylaşımları nedeniyle bir süre donduruldu

Yunanistan Komünist Partisi Gençlik Kolları'nın yayın organı "Odigitis" isimli derginin X'te yer alan hesabı Filistin'i destekleyen mesajları nedeniyle "kan dökülmesinin yayınlanmasına ilişkin kuralın ihlal edilmesi" gerekçe gösterilerek birkaç saat dondurdu.

Yunanistan Komünist Partisi Gençlik Kolları (KNE), X sosyal medya platformunun, KNE'nin yayın organı olan "Odigitis" isimli derginin hesabını, Filistin'i destekleyen mesajları nedeniyle birkaç saat dondurduğunu kaydetti.

Odigitis, X hesabında yaptığı açıklamada, X'in, "Odigitis'in" onaylı hesabına erişimin Filistin'e ilişkin bir paylaşım nedeniyle birkaç saatliğine durdurulduğunu belirtti.

Paylaşımda X'in "kan dökülmesinin yayınlanmasına ilişkin kuralın ihlal edilmesini" gerekçe gösterdiği aktarıldı.

Açıklamada, "Anlaşılan, bu şirketin haksız kan döken, onlarca yıldır katil İsrail devletinin ablukası altında yaşayan, su, gıda, ilaç, elektrik gibi temel ihtiyaçlarda trajik eksikleri olan bir halkın soykırımına, yok edilmesine neden olan kişilerle sorunu yok. (Binyamin) Netanyahu'nun resmi hesabının dondurulduğunu görmedik" ifadeleri yer aldı.

X'teki paylaşımda KNE'nin Filistin halkına destek için etkinlik ve eylemlerini de sürdüreceği bildirildi.