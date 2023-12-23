Yunanistan'da Covid-19 kaynaklı ölüm oranında artış

Yunanistan'da Ulusal Kamu Sağlık Kurumu tarafından yapılan açıklamada, geçen hafta Covid-19 vakalarına bağlı 60 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Açıklamada, ayrıca, 101 kişide Covid-19’un JN.1 varyantının görüldüğü bilgisine yer verildi.

Dünya 23.12.2023 16:51 Giriş: 23.12.2023 16:51

Güncelleme: 23.12.2023 16:59 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA

Yunanistan'da havaların soğumasıyla Covid-19 vakalarına bağlı ölümlerde artış yaşandığı bildirildi. Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumunca (EODY) yapılan açıklamada, geçen hafta Covid–19’a bağlı 60 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada, hastaneye girişlerde ise yüzde 45 oranında artış yaşandığı aktarıldı. Covid-19’un JN.1 varyantına bağlı vakaların da ülkede arttığına işaret edilen açıklamada, 101 kişide söz konusu varyantın tespit edildiği kaydedildi.