Yunanistan'da Covid-19 ve grip vakalarında artış: 'Maske' tavsiye edildi

Yunanistan'da son haftalarda Covid-19 ve grip vakalarında artış kaydedildi. Bulaşıcı Hastalıklar Ulusal Konseyi, vakalardaki artışa ilişkin "kapalı mekanlarda, hastanelerde ve toplu taşıma araçlarında maske takılmasını" tavsiye etti.

Dünya 28.12.2023 17:42 Giriş: 28.12.2023 17:42

Güncelleme: 28.12.2023 17:44 Kaynak: AA

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Yunanistan'da son haftalarda Covid-19 ve grip vakalarında ani artış yaşanması nedeniyle, kapalı mekanlar, hastaneler ve toplu taşıma araçlarında maska takılması tavsiye edildi. Bulaşıcı Hastalıklar Ulusal Konseyi'nin, bugün yapılan toplantısında, son haftalarda artan Covid-19 ve grip vakalarına dikkat çekildi. Maske takma zorunluluğunun da ele alındığı toplantıda, maske kullanımı için zorunluluk getirilmesi yerine kapalı mekanlarda, hastanelerde ve toplu taşıma araçlarında maske takılmasının şiddetle tavsiye edilmesine karar verildi. Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu'nca (EODY) yapılan açıklamada, önceki hafta 60 kişinin, Kovid-19'dan kaynaklı hayatını kaybettiği belirtilmişti.