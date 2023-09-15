Yunanistan'da eğitime sel engeli: Tesalya Bölgesi'nde okulların açılması ertelendi

Yunanistan'da Eğitim, Din ve Spor Bakanlığı ve Tesalya Bölge Valiliği'nin aldığı kararla Tesalya Bölgesi'nde geçen hafta meydana gelen seller nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitim bir hafta daha ertelendi.

Yunanistan'da geçen hafta yaşanan seller nedeniyle bir bölgede okullarda eğitim bir hafta daha ertelendi.

Eğitim, Din ve Spor Bakanlığı ve Tesalya Bölge Valiliği'nin aldığı ortak karara göre Tesalya Bölgesinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitim 22 Eylül'e kadar ertelendi.

Böylece okullar, 25 Eylül'de başlayacak.

Ülke genelinde 2023-2024 eğitim yılı 11 Eylül'de başlamıştı ancak Tesalya'da sel nedeniyle okulların açılması bir hafta ertelenmişti.

BÖLGEDE TEMİZ SU SORUNU DEVAM EDİYOR

Seller nedeniyle başta Volos ve Tesalya Bölgesi'nde kanalizasyon ve şehir şebeke sistemleri büyük hasar aldı.

Musluktan akan sular, halk sağlığını tehdit ediyor. On binlerce hayvanın telef olduğu, tarım ilaçları ve benzin gibi kimyasal maddelerin sulara karıştığı bölgede salgın hastalık tehlikesi de sürüyor.

Bu nedenle diş fırçalamak ve yemek yapmak gibi işlemlerde şişelenmiş içme sularının kullanılması tavsiye ediliyor.