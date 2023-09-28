Yunanistan'da ikinci kez sel felaketi

Yunanistan'ın Tesalya bölgesinde, eylül ayının başında yaşanan sel felaketinin ardından yeninden sel meydana geldi. başta Volos olmak üzere Pilio, Larisa ve Farsala'da evler, tarım arazileri ve yollar sular altında kaldı. Heyelan sonucu bazı yollar ulaşıma kapandı. Sel nedeniyle bazı ilçelerde, ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi. Ülkede, eylül ayının başında aşırı yağışlardan dolayı sel meydana gelmişti.

Yunanistan'da, şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel nedeniyle evler, iş yerleri, tarım arazileri ve yollar sular altında kalırken çok sayıda yol ise heyelan nedeniyle trafiğe kapandı.

Ülkede, eylül başındaki sel felaketinin ardından Tesalya bölgesinde tekrar sel meydana geldi.

Başta Volos olmak üzere Pilio, Larisa ve Farsala'da evler, iş yerleri, tarım arazileri ve yollar sular altında kaldı. Bölgede birçok yol ise heyelan sonucu ulaşıma kapandı.

Yoğun yağış nedeniyle Volos'un büyük bir kısmına elektrik verilemedi.

Volos Hastanesi'ni bir kez daha su bastı ve Sivil Koruma Birimi, Volos'ta bulunanların cep telefonlarına gönderdiği acil mesajda, sokağa çıkılmaması uyarısında bulundu.

İLK VE ORTA DERECELİ OKULLARDA EĞİTİME ARA

Derelerinde taşma tehlikesi bulunan Eğriboz'da, su seviyesi bazı bölgelerde 1 metreye yükseldi.

Uzmanların "Elias" ismini verdiği kötü hava akımı nedeniyle ülkede sağanak, dolu, şiddetli rüzgar ve sıkça yıldırım düşmesi yaşandı.

Sel nedeniyle bazı ilçelerde, ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi.

Yunanistan'da 5 Eylül'de, şiddetli yağış nedeniyle Tesalya bölgesinde çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti.