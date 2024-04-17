Yunanistan'da işçiler meydanlarda: Genel grev devam ediyor

Yunanistan'da asgari ücrete yapılan zammın düşük kaldığını belirten ve daha iyi çalışma koşulları talep eden on binlerce işçi, ülke genelinde greve gitti. Dün basın çalışanlarıyla başlayan grev bugün toplu taşıma sektöründe çalışan işçilerle devam etti.

Yunanistan İşçi Sendikaları Konfederasyonunun (GSEE) çağrısıyla işçiler ülkede 24 saatlik genel greve gitti.

Asgari ücrete yapılan zammın düşük kaldığını ve temel ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorlandıklarını belirten işçiler, iş bırakarak düşük ücret politikasını protesto etti.

İşçilerin maaş artışı ve toplu iş sözleşmesi talepleriyle yapılan grev kapsamında deniz ulaşımı da 24 saatlik kesintiye uğradı.

Metro, tramvay, banliyö treni gibi toplu taşıma araçları da başkent Atina’da 24 saatlik greve giderken otobüsler ise sadece belirli saatlerde çalışma kararı aldı.

Ülkenin en büyük sendikası olan GSEE'nin lideri Yiannis Panagopoulos grev öncesinde basın toplantısı düzenledi. Panagopoulos, "Kurtarma paketleri sırasında bize (önlemlerin) Yunanistan yeniden ayağa kalkana kadar sadece birkaç yıl süreceği söylendi. Şu anda olan bu değil. Çalışma yasalarını, kolektif ve bireysel çalışma haklarını yeniden tesis etmenin hiçbir maliyeti yoktur. Ve bu bize adil ücret arayışımız için gerekli araçları sağlar" ifadelerini kullandı.

FİLİSTİN'E DESTEK

Protesto yürüyüşünde İsrail'in saldırılarına karşı çıkanlar ellerinde Filistin bayrakları ile "Filistin'e özgürlük" sloganları attı.

Eyleme katılan Yunanistan Filistinliler Cemiyeti üyesi Abu Assam Muhammed, "Bugün hayat pahalılığına karşı duran, maaşlara zam talep eden Yunanistan sendikalarının genel grevi vesilesiyle Filistin için Gazze'de Filistin halkına yapılan soykırıma karşı da eylem yapma ve halkların dayanışmasını istemi fırsatı bulduk" diye konuştu.

BASIN SEKTÖRÜ DE GREVDEYDİ

Yunanistan'da bugün yapılan grevi takip etmek isteyen basın mensupları ise dün greve gitti. Grevle birlikte televizyonlarda ve radyolarda haber akışı durduruldu.

Haber ajanslarının da katıldığı grev süresince haber ağırlıklı internet sitelerinin sayfaları gecikmeli olarak yenilenirken yazılı basın çalışanlarının dün işbaşı yapmamaları nedeniyle gazete bayilerinin rafları bugün boş kaldı.

"DÜŞÜK ÜCRETLERİN REHİNİ OLMAMALIYIZ"

Ülkenin en büyük gazeteci sendikası ESIEA'dan yapılan açıklamada, "Gazeteciler ve medya çalışanları artık sendikal olmayan iş koşullarının ve çok düşük ücretlerin rehini olmamalılar" denildi.

Yunanistan'da şubat ayında da memurlar 24 saatlik greve gitmişti. Greve katılan işçiler, hükümetin hayat pahalılığına karşı önlem almasını, maaşları artırmasını ve kamudaki personel sayısını yükseltilmesini talep etmişlerdi.