Yunanistan'da olaylı derbi: Havai fişek futbolcuya isabet etti, maç tatil edildi

Yunanistan 1. Futbol Ligi'nde Panathinaikos ile Olympiakos arasında oynanan mücadelede Panathinaikos oyuncusu Juankar'a havai fişek isabet etti, oyuncu tedbir amaçlı hasstaneye kaldırılırken, maç tatil edildi.

Yunanistan 1. Futbol Ligi'nde (Süper Lig) 8. haftada oynanan Olympiakos- Panathinaikos karşılaşmasında tribünlerden atılan havai fişek, Panathinaikos oyuncusu Juankar'a isabet etti.

Olayın ardından karşılaşma 50. dakikada tatil edildi.

Panathinaikos kulübü futbolcusu Juankar'ın kontrol amacıyla hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Panathinaikos'un sosyal paylaşım sitelerinden yapılan açıklamada, Juankar'ın kontrol amacıyla hastaneye kaldırıldığı ve gözlem altında tutulduğu belirtildi.

Panathinaikos, 1-1 eşitlikle devam ederken tatil edilen müsabakanın sonucunun belirlenmesi için "mahkemeye başvuracaklarını" da ifade etti.

İki takım arasında oynanan Atina derbilerinde, daha önce de birçok olay yaşanmıştı. Taraftar ile emniyet güçleri arasında tribünde yaşanan çatışmalar nedeniyle 2019 yılındaki maç, yine tatil edilmişti.