Yunanistan'da taksicilerden 48 saatlik grev kararı

Yunanistan'ın başkenti Atina'da taksiciler, otobüsler için ayrılan şeritlerden yolcu alma, taşıma ücretlerinin artırılması ve vergi yükünün azaltılması talebiyle bugünden başlayarak 48 saatlik greve gitti.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da taksiciler, bugünden başlayarak 48 saatlik greve gitti.

Atina Taksiciler Sendikasından yapılan açıklamada, başkent Atina'da bugünden başlayarak 48 saatlik greve gidildiği bildirildi.

Açıklamada, taksicilerin, otobüsler için ayrılan sağ şeridin yolcu olması halinde taksiler tarafından da kullanılmasını, taksi benzeri uygulamaların engellenmesini, havaalanından taşıma ücretlerinin artırılmasını ve vergi yükünün azaltılmasını talep ettiği belirtildi.

Başkent Atina'da bir araya gelen taksiciler, araçlarıyla Ulaştırma Bakanlığı önünde eylem yaptı.