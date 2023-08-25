Yunanistan'da yanan ormanlık alanda cansız beden bulundu

Yangınların devam ettiği Yunanistan'da Dadia ormanlık alanında cansız beden bulundu.

Yunanistan'ın Meriç Bölgesi’nde yanan Dadia ormanlık alanında bir göçmene ait olduğu tahmin edilen cansız bedenin bulunduğu bildirildi.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin bölgeden aktardığı bilgiye göre, bu sabah Kavacık (Lefkimi) köyü yakınlarındaki ormanlık alanda yanmış cansız beden bulundu.

Otopsi için Adli Tıp'a götürülen cansız bedenin Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçmeye çalışan kaçak göçmene ait olduğu tahmin ediliyor.

Ülkede 19 Ağustos'tan beri süren yangınlar, tamamen kontrol altına alınamasa da 7'nci gününde etkisini kaybetti.

Viotia'da 21 Ağustos'ta bir çoban ile Meriç Bölgesi'ndeki Kavacık'ta (Lefkimi) bir düzensiz göçmen, yaşamını yitirmişti.

Dadia ormanlık alanında 22 Ağustos'ta Meriç Nehri'nden Yunanistan’a geçmeye çalışan kaçak göçmenlere ait olduğu tahmin edilen 2'si çocuk 18 kişinin cansız bedeni bulunmuştu.