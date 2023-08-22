Yunanistan'da yangınlar 4'üncü gününde: Üniversite hastanesi tahliye edildi

Yunanistan'da yangınlar 4'üncü gününde devam ediyor. Bölgedeki yangın nedeniyle tahliye edilen Dedeağaç Üniversitesi Hastanesi'ndeki hastalar, yakın illerin hastanelerinin yanı sıra Dedeağaç Limanı'ndaki çadırlara ve feribota taşındı.

Yunanistan'da yangınlar 4'üncü gününde de devam ederken Dedeağaç'taki yangın nedeniyle kentteki üniversite hastanesi tahliye edildi.

Dedeağaç'ta 19 Ağustos'ta çıkan yangın, bölgede etkili olan şiddetli rüzgarlar nedeniyle 4'üncü gününde de kontrol altına alınamadı.

Yangının Dedeağaç Üniversitesi Hastanesi bahçesine yaklaşması üzerine, hastaların bir kısmı ambulanslarla yakın illerdeki hastanelere nakledildi. Aralarında yoğun bakım ünitesinde tedavi edilen yaklaşık 30 kişinin de bulunduğu bazı hastalar ise Dedeağaç Limanı'nda kurulan çadırlara ve feribota aktarıldı.

Tahliyenin ardından hastaneden, oksijen tüplerinden kaynaklandığı değerlendirilen patlama sesleri geldi.

Dedeağaç'ta yaklaşık 130 kişilik huzurevi de yangının yaklaşması üzerine tedbiren boşaltıldı.

Dedeağaç ve Meriç bölgesinde çok sayıda ev ve bina yandı, tarım alanları hasar gördü.

Çok sayıda yerleşim birimi de güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi. Spor salonu gibi kamu alanları, tahliye edilenler için açıldı.

ASPROPİRGOS'TA YANGIN

Atina'nın kuzeybatısındaki Aspropirgos'ta da yangın çıktı. Üç noktada çıkan yangın nedeniyle Kineta-Ano Liosia tren seferleri durduruldu.

Aspropirgos'taki bazı yerleşim birimleri de tahliye edildi.

Gümülcine ve köylerinin içinde bulunduğu Batı Trakya'nın Rodop ilinde, Türklerin de çoğunlukta bulunduğu köyleri dün etkisi altına alan yangın, bugün dağlık alana doğru yöneldi.

Köylerde çok sayıda ev ve araç yandı.

2 KİŞİ ÖLDÜ

Yangın nedeniyle dün bir kişinin hayatını kaybettiği Viotia'daki yangın henüz kontrol altına alınamadı. Bölgedeki çoğu yerleşim birimi tahliye edilirken çok sayıda ev ve araç yangında kül oldu.

Atina'nın yaklaşık 120 kilometre kuzeyindeki Viotia bölgesinde hayvanlarını alevlerden korumaya çalışan bir çoban ile Meriç bölgesindeki Dadias yakınlarında, Türkiye sınırına yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Kavacık (Lefkimi) yerleşim biriminde bir göçmen, yangın nedeniyle hayatını kaybetmişti.