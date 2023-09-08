Yunanistan'daki sel felaketi havadan görüntülendi

Yunanistan'da 5 Eylül'den bu yana devam eden sellerde 4 kişi yaşamını yitirirken, sel felaketi havadan görüntülendi.

Yunanistan'da 5 Eylül'den bu yana devam eden şiddetli yağışların yol açtığı sellerde yaşamını yitirenlerin sayısı 4'e yükseldi. Su baskınının yaşandığı bölge havadan görüntülendi.

Yunanistan İtfaiye Teşkilatı'ndan yapılan açıklamaya göre, Volos’un güneyinde, Farsala yakınlarında yer alan Petroto'daki taşan derede erkek cansız bedeni bulundu.

Böylece 5 Eylül'de bir, 6 Eylül'de 2 kişinin hayatını kaybettiği selde toplam can kaybı sayısı 4 oldu.

Özellikle, Kardiça Bölgesi'nde suların yükselmesi nedeniyle çok sayıda kişi evlerinin çatılarına çıkarak yardım beklemeye başladı.

Bölgede, çok sayıda köy sular altında kaldı. Arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra Silahlı Kuvvetlerden de destek istendi.

Bölge sakinlerinin kurtarılması için yetkililerden helikopter talep edildi.