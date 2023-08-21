Yunanistan'daki yangınlar nedeniyle kapatılan İpsala Sınır Kapısı açıldı

Ticaret Bakanlığı, Yunanistan'daki yangınlar nedeniyle dün trafiğe kapatılan İpsala Sınır Kapısı'nda geçişlerin kontrollü başladığını duyurdu.

Yunanistan'daki yangınlar sebebiyle trafiğe kapatılan İpsala Sınır Kapısı, araç giriş çıkışına açıldı.

Dedeağaç kentinde dün çıkan yangın nedeniyle Yunanistan'ın bölgede acil durum ilan etmesinin ardından Edirne Valiliği de İpsala Sınır Kapısı'ndan geçişlerin durdurulması kararı almıştı.

Kapının kapatıldığı haberini alanlar, dün akşam saatlerinden itibaren Yunanistan'a giriş yapmak için Pazarkule Sınır Kapısı'na yönelmişti.

Yoğunluk bugünde devam ediyor.

Yunanistan'a geçmek isteyen pek çok kişi Pazarkule'de yoğunluk oluşturuyor.

BAKANLIK'TAN AÇIKLAMA

Ticaret Bakanlığı, Yunanistan'daki yangın nedeniyle faaliyetleri geçici olarak durdurulan İpsala Gümrük Kapısı'nın yeniden hizmet vermeye başladığını duyurdu.

Bakanlık, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Yunanistan'ın Dedeağaç kentinde çıkan yangın sebebiyle geçici olarak faaliyetlere ara verilen İpsala Gümrük Kapısı ve Yunanistan tarafında bulunan Kipi Gümrük Kapısı'nın yeniden hizmet vermeye başladığını bildirdi.

OTOBAN ULAŞIMA KAPALI

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamada, Yunanistan'da yangınların devam ettiği, İpsala Sınır Kapısı'na bağlantılı otobanın ulaşıma kapalı olduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, "Yan yollarla ulaşımın sağlanabileceği ancak yan yolların tekrardan kapanma riskinin devam ettiği bilgisi alınmıştır. Bu nedenle, İpsala Sınır Kapımızdan giriş ve çıkışlar kontrollü bir şekilde yapılabilmektedir" ifadelerine yer verildi.