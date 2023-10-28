Yunanistan'dan Türkiye'ye 'kapıda 1 yıllık ada vizesi' hazırlığı

Yunanistan basını, Atina yönetiminin Türk vatandaşları için Rodos, Midilli, Sisam, Sakız, İstanköy, İleryoz ve Meis adalarında 1 yıl süreli “kapıda vize” uygulaması hazırlığında olduğunu duyurdu.

Yunanistan'ın Türk vatandaşlarına Ege adalarında 1 yıl süreli “kapıda vize” uygulaması hazırlığında olduğu öğrenildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Dimitirs Keridis’in, hafta başında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yla Ankara’da yaptığı görüşmeden sonra müzakereleri devam eden bu anlaşma taslağının ana hatları Yunan basınına sızdı.

Kathimerini gazetesinin aktardığı bilegiye göre “mutabakat muhtırası” başlıklı anlaşmanın taslağında, Türk vatandaşlarına Ege’de Rodos, Midilli, Sisam, Sakız, İstanköy, İleryoz ve Meis adalarında, 1 yıl süreli “kapıda vize” uygulaması öngörülüyor.

COVID-19 salgını öncesinde adalardaki “kapıda vize” uygulaması yalnızca 15 gün ile sınırlıydı.

"AVRUPA’YA MODEL OLACAK"

“Türk vatandaşlarına adalarda uygulanacak bu yeni vize kolaylığı, gelecekte tüm Avrupa’yı da kapsaması için model oluşturacak” diyen Kathimerini, Göç ve İltica Bakanı Keridis’in, geçtiğimiz günlerde, AB Komisyonu’nun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson ile görüşmesinde, anlaşmanın detaylarını konuştuğunu yazdı.

Kathimerini aynı anlaşma taslağında, Türk Sahil Güvenliği’nden bir yetkilinin Midilli adasında, Yunan Sahil Güvenliği’nden bir yetkilinin de İzmir’de daimi görev yapacağı ve her iki ülkenin yasadışı göç konusunda, aşırıcı söylemlerden kaçınacağına dair iki maddenin de yer alacağını yazdı