Yunanistan yeni göç anlaşması istiyor: Para karşılığı kapı bekçiliği

Batılı ülkeler, Ankara’nın göç akışına karşı kapı bekçiliğine devam etmesini istiyor. Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Kairidis Almanya’ya seslenerek Türkiye’nin düzensiz göçe karşı kilit öneme sahip olduğunu vurguladı.

HABER MERKEZİ

Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Dimitrios Kairidis, Alman Bild gazetesine verdiği demeçte, Yunanistan'a ulaşan göçmen sayısındaki artış nedeniyle Türkiye ile yeni bir mülteci anlaşmasının yapılması gerektiğini söyledi.

Söz konusu anlaşmanın, Berlin liderliğinde yürütülmesi gerektiğini söyleyen Bakan Türkiye’yi ‘göç sorununun’ kaynağı olarak gösterdi. Avrupa'da yaşayan Türklerin diğer başkentler yerine Berlin'e kulak verdiğini söyleyen Yunan Bakan, "Türkiye'nin, Batı ve Avrupa ile ilişkilerini yeniden inşa etmeye çalışacak samimi bir anlaşmayı müzakere etmesi için Berlin'in etkisini herkesin yararına kullanmasını istiyoruz" dedi.

KİLİT ÖNEME SAHİP

Türkiye'nin, göçmenlerin Doğu Akdeniz rotasını kontrol etmesi sebebiyle düzensiz göçte kilit ülke olduğunu belirten Bakan, bu nedenle yeni bir anlaşmaya geçilmesinin şart olduğunu dile getirdi. Kairidis, “Türkiye ile özellikle göç konusunda daha iyi bir işbirliği geliştirmek istiyoruz. Düzensiz göçe karşı birlikte daha iyi mücadele edeceğimize inanıyorum” ifadelerini kullandı. Kairidis, Avrupalı ortaklarla Türkiye ile nasıl daha iyi bir işbirliği kurulabileceği üzerine çalıştıklarını belirtti.

Kairidis, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında 2016 yılında imzalanan ve düzensiz göçle mücadele etmeyi amaçlayan anlaşmanın Türkiye tarafından uygulanmadığını da öne sürdü. Söz konusu anlaşmada yer alan ve "Türkiye'den Yunan adalarına geçen tüm yeni düzensiz göçmenlerin Türkiye'ye iade edileceği" maddesinin "2020 yılından beri Covid önlemleri gerekçesiyle" uygulanmadığını belirtti.