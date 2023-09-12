Yunanistan’da 'mafya hesaplaşması': Barış Boyun çetesinden 6 kişi öldürüldü

Yunanistan'ın başkenti Atina’nın Artemida banliyösünde, dün akşam saatlerinde 6 kişinin öldüğü silahlı saldırıda ölenlerin kimliği tespit edildi. Mafya hesaplaşmasına dayandığı belirtilen saldırıda ölenlerin, Türkiye’de de bir dizi silahlı eyleme karışan ve İtalya’da firari olarak yaşayan suç örgütü elebaşı Barış Boyun'a yakın isimler olduğu belirtildi.

Yunanistan'da meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybeden 6 kişinin Barış Boyun çetesine mensup olduğu ortaya çıktı.

Dün akşam saatlerinde Atina'nın Artemida'da meydana gelen saldırının ardından polis, olay yerinde onlarca mermi kovanı bulmuştu. Silahlı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmişti.

Polis ekipleri, olay yerinden araçla kaçan faillerin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatmıştı. Olayla ilgili ön soruşturmanın Attika Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütüldüğü belirtilmişti.

BARIŞ BOYUN'A YAKIN İSİMLER

Olay yerinde onlarca mermi kovanının bulunduğu saldırıyla ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Mafya hesaplaşmasına dayandığı öne sürülen çatışmayla ilgili inceleme sürerken, hayatını kaybeden 6 kişinin kimlikleri belli oldu.

Olay yerinden araçla kaçan faillerin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürerken, öldürülen kişilerin Türk polisince de tanınan ve geçmiş dönemde polisiye soruşturmalara hedef olan bir suç ağının fertleri olduğu ifade edildi.

Ölenlerin, Türkiye’de de bir dizi silahlı eyleme karışan ve İtalya’da firari olarak yaşayan suç örgütü elebaşı Barış Boyun’a yakın isimler olduğu ileri sürüldü.

ÖLENLERİN İSİMLERİ GİZLİ TUTULUYOR

Öldürülen kişiler arasında Barış Boyun'a yakın Doruk B'nin olduğu kaydedildi. Ölenlerin isimlerini gizli tutan Yunan polisinin çalışması devam ederken, o isimlerden Doruk B.’nin birkaç ay önce Oğuzhan H. ile polis takibinden kaçtığı, İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde ormana kaçarak izini kaybettirdiği belirtildi.

Oğuzhan H. bir TIR kasasında kaçak olarak Gürcistan’a giderken İstanbul Organize Polisi tarafından sınır kapsında yakalanmış, Doruk B.’nin ise karayolu ile Yunanistan’a kaçtığı ileri sürülmüştü.

ÇETENİN ÜYELERİNİN AKIBETLERİ

Firari olarak İtalya’da yaşayan ve İstanbul’da kurduğu motosikletli tetikçi çeteleriyle anılan suç ağı elebaşı Barış Boyun grubuna yönelik daha önce de yurt dışında saldırı gerçekleşmişti. Söz konusu saldırılarda Abazya’da Emircan Yılmaz, Gürcistan’da Edip Yalçın, Fransa’da Halil Ay vurulmuştu. Ay’ı öldüren Gülbey Dilsiz de kanlı bir eylemde öldürülmüştü.