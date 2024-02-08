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Yunanistan’da "özel üniversite" protestoları sürüyor

Yunanistan’ın başkenti Atina’da binlerce öğrenci, hükümetin özel üniversitelerin kurulmasına izin veren yeni yasa tasarısını protesto etmek için yeniden sokağa indi.

Dünya
  • 08.02.2024 19:58
  • Giriş: 08.02.2024 19:58
  • Güncelleme: 08.02.2024 20:38
Kaynak: iHA
Yunanistan’da "özel üniversite" protestoları sürüyor
FOTOĞRAF: İHA

Yunanistan’da özel üniversite kurulmasına karşı gösteriler devam ediyor.

Başkent Atina’da binlerce öğrenci, hükümetin özel üniversitelerin kurulmasına izin veren yeni yasa tasarısını protesto etmek için bir kez daha sokağa indi.

 Öğrenciler, özel üniversitelerin kurulması ile üniversite diplomalarının önemini kaybedeceğini yineleyerek, “Özel üniversitelere hayır” yazılı pankartlar açtı.

Öğrenciler, sık sık “Özel üniversiteleri kuramayacaksınız, tüm üniversiteler kamusal kalacak" sloganı attı.

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