Yunanistan’da solcular Filistin’e destek için sokağa çıktı

Yunanistan'ın başkenti Atina'da toplanan binlerce kişi Filistin'e destek ve dayanışma gösterisi düzenledi.

Parlamento binasının da bulunduğu Sintagma Meydanı'nda toplanan yaklaşık 10 bin kişi İsrail Büyükelçiliği'ne yürüdü.

Filistin bayraklarının taşındığı yürüyüşe, Yunanistan'da yaşayan Filistinliler, Müslüman topluluklardan üyeler ile sol ve anarşist gruplar katıldı.

Eylemciler, "Filistin'e özgürlük", "Kahrolsun İsrail" ve "Katil Amerika" yazılı dövizler taşıdı.

Gösteriye, Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Filistin Misyon Temsilcisi Büyükelçi Yussef Dorkhom ve Yunanistan Komünist Partisi (KKE) Genel Sekreteri Dimitris Kuçumbas da katıldı.

Drone footage of the massive demonstration in Athens in solidarity with #Palestine



We #StandWithPalestine pic.twitter.com/5ckaHcufKl