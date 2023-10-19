Yunanistan’da solcular Filistin’e destek için sokağa çıktı

Yunanistan’da binlerce solcu, İsrail’in Gazze’deki hastane katliamı ardından sokağa çıktı. Eylemciler, "Filistin'e özgürlük", "Kahrolsun İsrail" ve "Katil Amerika" yazılı dövizler taşıdı.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da toplanan binlerce kişi Filistin'e destek ve dayanışma gösterisi düzenledi.

Parlamento binasının da bulunduğu Sintagma Meydanı'nda toplanan yaklaşık 10 bin kişi İsrail Büyükelçiliği'ne yürüdü.

Filistin bayraklarının taşındığı yürüyüşe, Yunanistan'da yaşayan Filistinliler, Müslüman topluluklardan üyeler ile sol ve anarşist gruplar katıldı.

Eylemciler, "Filistin'e özgürlük", "Kahrolsun İsrail" ve "Katil Amerika" yazılı dövizler taşıdı.

Gösteriye, Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Filistin Misyon Temsilcisi Büyükelçi Yussef Dorkhom ve Yunanistan Komünist Partisi (KKE) Genel Sekreteri Dimitris Kuçumbas da katıldı.

Drone footage of the massive demonstration in Athens in solidarity with #Palestine



We #StandWithPalestine pic.twitter.com/5ckaHcufKl — PAME Greece International (@PAME_Greece) October 18, 2023

Dorkhom, organizatörlere ve Yunan halkına teşekkür ederek, "Halkımız özgürlük ve yaşam hakkı için mücadele etmekten asla vazgeçmedi. Suçlu terör işgali sona erecektir." dedi.

Protestonun organizatörleri yayınladıkları açıklamada, gösteriye yaklaşık 10 bin kişinin katıldığını belirterek, "Tüm demokratik dünyayı, katledilen binlerce masum için adalet ve aynı zamanda Hamas tarafından tutulan rehinelerin derhal serbest bırakılmasını talep ederek dayanışma göstermeye çağırıyoruz" dedi.

Göstericiler, İsrail Büyükelçiliğine yaklaştığı sırada ise polis göz yaşartıcı gazla müdahale ederek, göstericileri bölgeden uzaklaştırdı.

Benzer gösteriler Yunanistan'ın başka şehirlerinde de yapıldı.