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Yunanistan’da son bir haftada Batı Nil Virüsü vakalarında artış yaşandı

Yunanistan'da son bir haftada Batı Nil Virüsü vakaları artarken, sene başından bu yana 2 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Dünya
  • 01.08.2023 20:46
  • Giriş: 01.08.2023 20:46
  • Güncelleme: 01.08.2023 20:50
Kaynak: AA
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Yunanistan’da son bir haftada Batı Nil Virüsü vakalarında artış yaşandı
FOTOĞRAF: Depophotos

Yunanistan'da son bir haftada Batı Nil Virüsü vakaları artarken, sene başından bu yana 2 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumunun (EODY) yayımladığı rapora göre, son bir hafta içinde ülkede Batı Nil Virüsü nedeniyle 8 hasta tedavi altına alındı.

Böylece, 2023 başından bu yana tedavi edilen Batı Nil Virüsü vakası sayısı 11'e yükseldi, 2 kişi ise yaşamını yitirdi.

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