Yunus Akgün, Leicester City'de

Galatasaray, Yunus Akgün'ün Championship ekiplerinden Leicester City'ye şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu ile kiralandığını açıkladı.

Galatasaray, 23 yaşındaki golcü oyuncu Yunus Akgün'ün Leicester City'ye transfer olduğunu açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten transferle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Yunus Akgün’ün 2023-2024 sezonu için şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu ile geçici transferi konusunda Leicester City Football Club Limited ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Leicester City Football Club Limited, şirketimize 500.000 Euro geçici transfer bedeli ödeyecektir. Futbolcunun şarta bağlı transfer bedeli 9.000.000 Euro'dur.

Ayrıca, Leicester City Football Club Limited‘e futbolcunun transferinin gerçekleşmesi ve ileride üçüncü bir kulübe transfer olması durumunda satış bedeli kârının %15'i şirketimize ödenecektir" denildi.