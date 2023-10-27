Yurdun dört yanında öğrenciler eylemde: Bozuk asansör, bozuk düzen, harekete geç, örgütlen

Aydın’daki Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’nda arızalı asansörün asansörün düşmesi sonucu yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Zeren Ertaş’ın ölümü, İstanbul’daki Kadıköy İskelesi’nde protesto edildi. Öğrenciler adına yapılan açıklamada, “Bu yaşananları hak etmiyoruz. Geçinmek istiyoruz ve insanca yaşamak istiyoruz. Arkadaşlarımızı ölüme sürükleyen sorumluların adaletle yüzleşmesini istiyoruz. Hakkını arayanların karşısına barikatları çekenlere karşı bir arada duracağız” denildi.

Aydın’daki Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’nda arızalanan bir asansörün düşmesi sonucu yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Zeren Ertaş’ın ölümü, İstanbul’daki Kadıköy İskelesi’nde protesto edildi.

Aydın’da önceki gece yarısı Işıklı Mahallesi Kültür Bulvarı’nda bulunan KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’nda arızalanan bir asansörün düşmesi sonucu Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde Maliye bölümü 4’üncü sınıf öğrencisi Zeren Ertaş yaşamını yitirmişti.

İstanbul’da bugün yüzlerce öğrenci, Kadıköy İskelesi’nde yaptıkları eylemle KYK’yi protesto etti. “Bu düzende geleceğimiz yok. Yaşayacağız, yaşatacağız” yazılı pankartın açıldığı eylemde ayrıca, “Bozuk asansör, bozuk düzen, harekete geç, örgütlen”, “Sorumlular yargı önüne. KYK yurtlarında işçi ve öğrenci denetimi” ve “Zeren’in katili, sömürü düzeni” yazılı dövizler de taşındı.

Öğrenciler sık sık “Gençliğin katili, saray rejimi”, “Düzenininiz batsın, yaşayacağız”, “Katil KYK”, “Zeren Ertaş isyanımızdır” ve “Kaza değil, cinayet. Zeren için adalet” sloganları da attı.

Açıklamanın ardından öğrenciler, telefonlarının ışıklarını yakarak eylemlerine uzunca bir süre oturarak devam etti. Daha sonra öğrenciler, iskele meydanından ayrılarak Kadıköy’ün sokaklarında sloganlarla yürüyüş yaptılar. Bu sırada polis ve çevik kuvvet ekipleri de yoğun güvenlik önlemi aldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı İlçe Müdürlüğü önünde kısa bir açıklamanın ardından öğrenciler, eylemi sonlandırdı.

AYDIN: VERDİĞİNİZ YORGAN KEFEN OLDU

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi öğrencileri, Aydın’da Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda asansör kazası nedeniyle Zeren Ertaş’ın yaşamını yitirmesini protesto etti. Öğrencilerin, "Verdiğiniz yorgan kefen oldu" pankartı taşıdıkları görüldü.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi öğrencileri, Aydın’da Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda meydana gelen kazada üniversite öğrencisi Zeren Ertaş’ın yaşamını yitirmesini ve bazı öğrencilerin de yaralanmasını bugün protesto etti. Aydın Kent Meydanı'nda bir araya gelen öğrenciler, oturma eylemi düzenledi.

Öğrencilerin, "Verdiğiniz yorgan kefen oldu" pankartı taşıdıkları görüldü.

UŞAK: IŞIK AÇIP KAPAMA EYLEMİ BAŞLADI

Zeren Ertaş'ın ölümünü protesto eden öğrenciler, kaldıkları Uşak KYK Kız Yurdu’nda ışık açıp-kapama eylemi başlattı.

ANKARA: ZEREN İÇİN ADALET!

"Nitelikli barınma hakkı için yürüyoruz" diyen üniversite öğrencileri, Ankara'da Esat Caddesi'nde bir araya geldi. Tunalı Hilmi Caddesi'ne yürüyen gençler yol boyunca "Zeren için adalet" sloganı attı.

GEBZE: KYK UYUMA KARDEŞİNE SAHİP ÇIK

Kocaeli Gebze'de KYK Kız ve Erkek Öğrenci Yurdu'nda da Zeren için adalet çağrısıyla eylem yapıldı. Yüzlerce genç "Susma sustukça sıra sana gelecek" diyerek toplandı.Telefonlarıyla ışık açarak gece yürüyüşü yapan gençler, "Sesimiz duyulacak" sloganları attı.