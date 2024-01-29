Yurt dışındaki aileye atılan mesaj 273 bin liraya mal oldu

Singapur’dan Macaristan’a uçak bileti alan bir yolcu, İstanbul’dan transit geçiş yaparken ailesine mesaj attı. Bu mesaj, ailesinin faturasına yaklaşık 9 bin dolar (273 bin TL) olarak yansıdı.

Singapur’dan Macaristan’a gitmek isteyen 14 yaşındaki bir yolcu, İstanbul’da transit geçiş yapmak için 2 saat kaldı. Beklediği esnada ailesine, Türkiye'ye vardığını bildiren bir mesaj attı.

Patronlar Dünyası’ndan Gökmen Mert Kural’ın haberine göre ülkesindeki basına konuşan Singapurlu yolcunun annesi, atılan bu mesajın faturasına 8 bin 944 dolar, yani 273 bin lira olarak yansıtıldığını söyledi.

Singapurlu GSM şirketi M1'e yanlışlık olduğuna dair iletişime geçen kadın, basına faturayı da gösterdi.

Şirketle bunu çözmeye çalışan Yin soyisimli kadın, “O sırada müşteri hizmetlerini tekrar aradım ve çalışanlardan yardım almak için M1’in mağazasını ziyaret ettim. Ancak sorun hala çözülmedi ve Türkiye'deki Vodafone üzerinden gerçekleşen veri kullanımımız hakkında kimse bana bilgi vermedi" dedi.

500 DOLARA ANLAŞTILAR

Sinagpur basınına göre söz konusu olay haftalar sonra karşılıklı anlaşmayla çözüldü. M1 şirketi, 9 bin dolarlık faturayı 500 dolara (yaklaşık 15 bin TL) kadar indirdi. Ancak bu da bir mesaj için çok pahalı bir ücret.