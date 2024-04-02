Yurt dışından getirilen cep telefonları için yeni karar

Yurt dışında ikamet edenlerin getirdikleri cep telefonlarının günlük kayıtsız kullanım süresi 120 günden 180 güne çıkarıldı.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, yurt dışından getirilen cep telefonlarının 120 günlük kayıtsız kullanım süresinin e-Devlet üzerinden 180 güne çıkarılabileceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin paylaşımında "Yurt dışında ikamet eden ve beraberinde mobil cihaz getiren vatandaşlarımız, 120 günlük kayıtsız cihaz kullanım sürelerini otuzar günlük sürelerle 2 defaya mahsus olarak 180 güne kadar e-Devlet Kapısı üzerinden uzatabilirler" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, yurt dışı telefon kayıt ücreti konusunda da bilgi verildi. Ocak 2024 itibarıyla yurt dışı telefon kayıt ücretinin 31 bin 692 TL'ye yükseltilmişti.