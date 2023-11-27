Yurt genelinde fırtına ve sağanak hayatı felç etti: 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı

Türkiye’nin büyük bölümünü etkisi altına alan sağanak yağış ve fırtına birçok kentte hayatı olumsuz etkiledi. Yollar suyla doldu, ev ve iş yerleri zarar gördü. Bazı il ve ilçelerde de okullar tatil edildi. AFAD, yurt genelinde etkili olan fırtına nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 4'ü asker 10 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Kuvvetli yağış yanlış yapılaşma, önlemsizlik, plansızlık nedeniyle yine felakete dönüştü.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından lodos ve sağanak yağış etkisini gösterirken, fırtına nedeniyle birçok ilde olumsuzluklar yaşandı.

Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan aşırı yağış ve fırtına nedeniyle Sinop ve Konya'da meydana gelen göçüklerde iki kişi hayatını kaybetti; 4’ü asker 10 kişi de yaralandı. Aşırı yağış ve fırtına nedeniyle Zonguldak ve İskenderun'da ise eğitime 1 gün ara verildi.

ZONGULDAK

Meteoroloji'nin yaptığı uyarıların ardından birçok kentte sağanak yağış ver fırtına etkili oluyor.

Geçen pazar yaşanan fırtınada bir kargo gemisinin ikiye bölündüğü, bir geminin mendireğe çarparak battığı ve birçok balıkçı teknesinin suya gömüldüğü kentteki meteorolojik tahminlere göre beklenen fırtına dün öğleden sonra etkisini göstermeye başladı.

Dün öğlen saatlerinde İncivez Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde bir apartmanın çatısı rüzgarın etkisiyle sökülerek, yola uçtu. Savrularak düşen çatı, bazı evlerde, iş yerlerinde, araçlarda hasara yol açktı, bir elektrik diğeri de yıkıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken yol, yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

Ayrıca, kent merkezinde de sahilde fırtına nedeniyle yaklaşık 4 metrelik dalgalar oluştu.

EĞİTİME BİR GÜN ARA

Kentte olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Zonguldak Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kuvvetli yağış ve fırtınanın meydana getirebileceği su baskını, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar dolayısıyla, ilimiz genelinde 27 Kasım 2023 Pazartesi günü tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir." denildi.

Açıklamada ayrıca kent genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

HATAY'DA DENİZ SUYU TAŞTI



Hatay'ın Samandağ ilçesinde sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

İlçe genelinde sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

İlçede, yağış ve fırtınanın etkisiyle yükselen deniz suyu taştı.



İSKENDERUN'DA EĞİTİME BİR GÜN ARA



İskenderun'da şiddetli sağanak ve fırtına nedeniyle eğitime pazartesi günü ara verildi.

İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Fırtına etkisiyle ana cadde ve bulvarlarda meydana gelen deniz taşkınları nedeniyle İskenderun'da yarın okullar tatil edilmiştir." denildi.

RİZE



Şiddetli rüzgar uyarısı verilen Rize'de de Güneysu ilçesinde 4, merkezde 3 ve Çayeli ilçesinde 1 olmak üzere 8 evin çatısı uçtu. Çatı uçması ve ağaç devrilmesi sonucu il genelinde 5 arabada hasar oluştu. Çayeli ilçesine bağlı Çataklıhoca Mahallesi'nde ana yol güzergahında şiddetli fırtına sebebiyle yamaçtan kopan ağaçlar otomobilin üzerine devrildi.



Şiddetli fırtına sebebiyle Yalı Mahallesi'nde bulunan bir binanın çatısı uçarak, Amiral Hasan Sarıoğlu Caddesi'nde park halindeki otomobile zarar verdi.



ADANA'DA AĞAÇ DEVRİLDİ



Adana'da etkili olan sağanak ile zaman zaman şiddetini artıran kuvvetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Merkez Yüreğir ilçesi Doğankent Mahallesi'ndeki bir ağaç rüzgarın etkisiyle park halindeki midibüsün üzerine devrildi. Araçta hasar oluştu.



Sağanağa hazırlıksız yakalanan yaya ve sürücüler zor anlar yaşarken, araçlar, caddelerde biriken sular nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.



Bazı binaların zemin katlarındaki evleri su basarken, vatandaşlar evlerindeki suyu temizlemeye çalıştı.

OSMANİYE



Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde de sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücü ve yayalar zor anlar yaşadı.

Sağanak nedeniyle Kent Meydanı, Sumbas ve Osmaniye Yolu ile, Kamil Kara Bulvarı, Kırcaali ve Tevfik Pampal caddelerinde su birikintileri oluştu.

Su birikintileri nedeniyle sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.



SİNOP'TA ÇÖKEN AMBARIN ALTINDA KALAN KADIN YAŞAMINI YİTİRDİ

Sinop'ta şiddetli rüzgar nedeniyle çöken ambarın altında kalan 77 yaşındaki Nefize Keserci hayatını kaybetti.



Sinop'ta fırtına ve olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet, motokurye ve elektrikli scooterların trafiğe çıkması valilik kararıyla ikinci bir duyuruya kadar yasak getirildi.



SAMSUN'DA ENERJİ NAKİL HATLARI ZARAR GÖRDÜ



Samsun'da etkili olan fırtına, enerji nakil hatlarına zarar verdi. Asarcık ilçesi Gündoğdu ve Çulhaoğlu Mahallesi, Bafra ilçesi Doğankaya Mahallesi ve Kavak ilçesi Beykoyu Mahallesi ile Atayurt Mahallesi'ni birbirine bağlayan yol üzerinde bulunan bazı elektrik direkleri fırtına nedeniyle yola devrildi.



Direklerin yola devrilmesi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken, bazı mahallelerde elektrik kesintisi oldu.



GİRESUN'DA APARTMANIN ÇATISI UÇTU



Giresun'da da etkili olan fırtına Nizamiye Mahallesi Orman Yılmaz Caddesi'nde 6 katlı bir apartmanın çatısı uçurdu.

Kentin başka noktalarında da evlerin çatısı uçarak yola savruldu. Uçan çatılar nedeniyle park halindeki bazı araçlarda hasar oluştu.

Rüzgarın etkisiyle kök kısmından kopan ağaç, park halindeki bir aracın üzerine düştü. Elektrik kesintilerinin yaşandığı kentte, bir motosiklet sürücüsü de uçan çatının altında kalıp, yaralandı. Hafif yaralı sürücü, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Keşap ilçesinde de etkili olan fırtınada binadan uçan çatı, yolda bulunan 10 yaşındaki çocuğun üzerine düştü. Başından yaralan çocuk, Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

ANTALYA'DA DEV DALGALAR



Antalya'da yağış ve fırtına nedeniyle tekneler battı, ulaşımda aksamalar yaşandı, dalgalar arasında kaybolduğu ihbarı yapılan kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.



Konyaaltı sahilinde ve Kaleiçi Yat Limanı'nda dev dalgalar oluştu. Limandaki bir tekne battı, bazı tekneler de zarar gördü.



Sahilde bir kişinin dalgalar arasında kaybolduğu ihbarı üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Arama kurtarma çalışması başlatan ekipler, dron ve helikopterle denizi taradı.



Antalya'da Kaş ilçesinde de kuvvetli fırtına nedeniyle oluşan dev dalgalar, D-400 kara yolu ulaşımında aksamalara neden oldu.



SİDE LİMANI'NDA 4 TEKNE BATTI



Manavgat ilçesindeki Side Limanı'nda rüzgar nedeniyle dev dalgalar oluştu. Yüksekliği 4 metreye ulaşan dalgalar, dalgakıranı aşarak limanda bulunan 6 ila 8 metre uzunluğundaki 4 tekneyi batırdı.



KOCAELİ VE DÜZCE'DE ARAÇLAR MAHSUR KALDI



Kocaeli ve Düzce'de kuvvetli rüzgar, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Kent genelinde dünden itibaren başlayan kuvvetli rüzgar nedeniyle Karamürsel ilçesinde sahil kesimi, yükselen dalgalar nedeniyle deniz suyuyla kaplandı.

İzmit ilçesinde de dalgaların sahil şeridini aşmasıyla sahil otoparkının bir bölümünü su bastı.

Etrafı suyla çevrilen bazı karavanlar ile araçlar, alanda mahsur kaldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, mahsur kalan araçların çekilmesi ve kent genelinde devrilen ağaçların kaldırılması için çalışma başlattı.



KOCAELİ'DE BAZI VAPUR SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ



Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Karamürsel-Hereke, Hereke-Karamürsel deniz ulaşım seferlerinin 14.00'e kadar olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

Açıklamada, 14.00'ten sonraki seferlerin hava durumuna bağlı güncelleneceği aktarıldı.



KONYA'DA YIKILAN BARAKADAKİ 1 KİŞİ ÖLDÜ, 3 KİŞİ YARALANDI



Konya'nın Akşehir ilçesinde bir bağdaki barakanın yıkılması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.



SİVAS'TA ÇATILAR UÇTU

Sivas'ta gün boyu etkili olan fırtına nedeniyle çok sayıda binanın çatısında hasar meydana geldi.

Gültepe Mahallesi'nde Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Olimpik Yüzme Havuzu'nun çatısı rüzgardan dolayı zarar gördü.

Kentteki çeşitli mahallelerde apartmanların ve müstakil evlerin çatıları rüzgardan uçtu.

Uçan çatılardan kopan bazı parçalar da park halindeki 7 araca zarar verdi.

Kentte gün boyu etkili olan fırtına ve sağanak akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'nın bulunduğu bölgede kar kalınlığı 5 santimetreyi aştı.



Havalimanına giden bazı araçlar, kar yağışı nedeniyle yolda kısa süre mahsur kaldı. Karayolları ekipleri yolda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.



KARABÜK'ÜN YÜKSEK KESİMLERİNDE YENİDEN KAR YAĞIŞI BAŞLADI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı.

Hava sıcaklıklarının sıfırın altına düştüğü Keltepe Kayak Merkezi, kar yağışıyla birlikte beyaza büründü.

Safranbolu ilçesine bağlı Sarıçiçek mevkiinde de etkili olan kar yağışı sonrası bazı vatandaşlar off-road araçları ile yüksek kesimlere çıkarak o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti.



İZMİR'DE DENİZ TAŞTI, SOKAKLAR SU ALTINDA KALDI



İzmir'in Karşıyaka ve Konak ilçelerinde yoğun yağışın ardından denizin taşması sonucu yollar su altında kaldı, çok sayıda iş yeri, apartman ve dükkanı su bastı.



Kentte gün boyu devam eden yağmur, gece geç saatlerde etkisini artırdı. Fırtınanın da başlamasıyla Karşıyaka ilçesinde Mavişehir Mahallesi ile Aksoy Mahallesi'nde deniz taştı.



Sahildeki sitelerin bahçeleri suyla doldu, cadde ve sokaklar sular altında kaldı.

Çevredeki sitelerin görevlileri, siren sesleriyle araç sahiplerini uyardı. Birçok vatandaş, araçlarını su altında kalmadan kurtarmaya çalıştı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, kapalı kanalları açmak için çalışma yaptı.



Şiddetli rüzgarın ardından Karşıyaka Cemal Gürsel Sahil Yolu da tamamen sular altında kaldı. Birçok yeri su basarken, deniz suyunun arka sokaklara kadar ulaştı.



AFAD: YURT GENELİNDEKİ FIRTINADA 2 KİŞİ ÖLDÜ, 4'Ü ASKER 10 KİŞİ YARALANDI



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yurt genelinde etkili olan fırtına nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 4'ü asker 10 kişinin de yaralandığını duyurdu.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yurt genelinde yaşanan olumsuz hava koşullarına bağlı olarak çok sayıda sel, su baskını ve çatı uçması ile yapısal çökme olaylarının meydana geldiği belirtilerek, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiler ve yapılan değerlendirmeler sonucunda 47 ilde turuncu, 29 ilde ise sarı uyarı verildiği hatırlatıldı.

Ayrıca valilik, kaymakamlık ve il AFAD müdürlükleri ile vatandaşlara gerekli uyarı mesajlarının gönderildiği kaydedildi.



1492 İHBAR ALINDI



Yağış uyarısı yapılan illerden şimdiye kadar 1492 ihbar alındığı ve ekiplerin müdahale çalışmalarına aralıksız devam ettiği vurgulanarak, "Söz konusu ihbarların; 440 adedi İzmir, 345 adedi Antalya, 146 adedi İstanbul illerimizden gelmiştir. Sinop, Erfelek'te bir yapıda fırtına nedeniyle yapısal çökme meydana gelmiş enkaz altında kalan 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Ankara, Şereflikoçhisar'daki askeri kışlada fırtınaya bağlı cam düşmesi sonucunda 4 askerimiz yaralanmıştır. Konya ilimizde aşırı yağıştan korunmak için bir ahıra giren 5 vatandaşımızın içeride olduğu sırada göçük meydana gelmiş, 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 4 vatandaşımız yaralı olarak hastaneye sevk edilmiştir. Giresun ilimizde çatı uçması sonucunda 2 vatandaşımız yaralanmıştır. Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde ilgili kurumlarımızla birlikte olaylara; 918 personel, 174 araç ile müdahale edilmektedir. Yapılan çalışmalar sonucunda 16 ilde 198 vatandaşımız kurtarılmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı; yaralılarımıza acil şifalar dileriz" denildi.