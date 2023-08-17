Yurt kapasitesi düşürülmüş!

İktidar, büyük şovlar eşliğinde “KYK’lerde kapasite sorununu çözdük” dese de gerçek farklı. 876 bin 942 olan yurtlardaki yatak kapasitesi, 874 bin 693’e düşürüldü. Yurtlarda 684 Diyanet personeli görevlendirildi

Mustafa BİLDİRCİN

Öğrencilerin barınma sorununun çözümüne yönelik yeterli adım atmadığı gerekçesiyle eleştirilen Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın yılın ilk yarısına yönelik mali verileri belli oldu. Rapor, yükseköğretimde giderek derinleşen barınma krizine karşın yurt kapasitesinin düştüğünü gözler önüne serdi.

Fahiş kiralar ve özel yurt ücretleri karşısında ezilen öğrenciler için yeterli barınma olanağı sağlayamayan bakanlığın, vakıflara yüz milyonlarca aktardığı, stadyum inşaatları için ise milyarlarca lira harcadığı belirlendi. Raporda yer alan bilgilere göre, Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı öğrenci yurtları, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından adeta kuşatıldı.

PARALAR VAKIFLARA

Bakanlık, geçen yıl Ocak ile Haziran döneminde vakıf ve derneklere 287 milyon 689 bin TL aktardı. Bu yılın aynı döneminde ise vakıf ve derneklere akıtılan para, 522 milyon 660 bin TL’ye çıkarıldı. “Kâr amacı gütmeyen kuruluşlara” yılın ilk altı ayında aktarılan tutar, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 82 arttı.

BARINMA SORUNU

Bakanlığın verileri, yükseköğretimdeki barınma krizinin devam edeceğine de işaret etti. Yılın ilk altı ayında 7 bin 363 yatak kapasitesi hizmete girse de aynı dönemde, fiziki şartların yetersizliği nedeniyle 8 bin 874 yatak hizmetten kaldırıldı. Böylelikle, 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla 876 bin 942 olan devlet yurtlarının yatak kapasitesi, 30 Haziran’da 874 bin 693’e geriledi.

Bakanlığın, “Stadyumlar” başlığı altında paylaştığı veriler ise bakanlığın bütçe kullanım tercihlerini bir kez daha açığa çıkardı. Buna göre, Ocak 2011-Haziran 2023 yatırım programında bakanlığa ait 46 adet stadyum projesi bulunuyor. Projelerden 13’ünün Gençlik ve Spor Bakanlığı’nca, beşinin belediyelerce, 19’unun ise TOKİ tarafından inşa edildiği kaydedildi. Projelerin toplam maliyeti ise kayıtlara, 5 milyar 330 milyon 631 bin TL olarak geçti.

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Öğrenci yurtlarına kuşatma

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında 26 Şubat 2015 tarihinde imzalanan protokol çerçevesinde, öğrenci yurtlarında, “Manevi Danışmanlık Hizmetleri Projesi” hayata geçirildi. Projenin ulaştığı boyut, verilere yansıdı. 2015’de 11 pilot ilde uygulanan proje kapsamında devlet yurtlarında görevli Diyanet personeli sayısının 700’e dayandığı açığa çıktı. 81 ildeki 454 KYK yurdunda, toplam 684 Diyanet personelinin görev yaptığı bildirildi.

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Marmara Üniversitesi’nde yüzde 87 zam

Marmara Üniversitesi yurtlarına yüzde 87,5 zam geldi. 2022-2023 eğitim öğretim döneminde 800 TL olan yurt ücretleri bu yıl 1500 TL oldu. Gelen zammı öğrencilere mail yoluyla bildiren üniversite yönetimi dün yemekhane ücretlerine de yüzde 200 zam yapmıştı. Gelen zamla yemekhane ücreti 5 TL’den 15 TL’ye çıkarılmıştı.