“Yurt yemeklerinde salyangoz çıkıyor" şikayetine Bakan Bak'tan yanıt

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yükseköğrenim yurtlarında kalan öğrencilerin ‘Yurt yemeklerinde salyangoz ve kurt çıkıyor’ şikayetlerine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’a sordu. Bakan Bak şikayetleri yalanlayarak “Öğrencilere yeterli ve dengeli beslenmelerine katkı sağlayıcı çeşitlilik ve miktarda, kaliteli, besin değeri yüksek ve güvenli gıda sunumu sağlanmaktadır” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2024 yılına ait bütçesinin görüşüldüğü Plan ve Bütçe Komisyonu Toplantısında, yükseköğrenim yurtlarında kalan bazı öğrencilerin, yurtların fiziki ortamlarının yetersizliği ve yemeklerinin iyi olmadığını yönündeki şikayetlerini Meclis gündemine taşıdı.

Vekil Gürer, kredi ve yurtlar kurumuna ait yurtlarda, 12 kişinin, 24 kişinin kullandığı “WC” ve banyolar barınak kıvamında, yemeklerin içinde salyangoz, kurt çıkan yemeklerin olduğu şikayetlerin yanıtlanmasını istedi.

Gürer'in sorusuna yazılı yanıt veren Bakan Osman Aşkın Bak, şikayetleri yalanlayarak, sürekli denetimlerin yapıldığını, yurtlarda kaliteli ve besin değeri yüksek yemeklerin sunumunun yapıldığını belirtti.

Gürer’in sorusuna yazılı yanıt veren Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, “Bakanlık yurtlarımızda barınan öğrencilere ulusal ve uluslararası gıda mevzuatına uygun; yeterli ve dengeli beslenmelerine katkı sağlayıcı çeşitlilik ve miktarda, kaliteli, besin değeri yüksek ve güvenli gıda sunumu sağlanmaktadır” dedi.

“TÜM KANTİN VE LOKANTALAR DENETLENİYOR”

Bakan Osman Aşkın Bak, lokanta ve kantinlerin; yurt müdürlerince görevlendirilecek yurt müdür yardımcısı veya nöbetçi personel tarafından her gün; yurt müdürü başkanlığında yurt müdür yardımcısı ve bir yönetim memurundan oluşturulacak bir komisyon tarafından ayda en az iki defa, İl Müdürlüğünce oluşturulan komisyon tarafından ayda bir kez, ayrıca Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünde oluşturulan komisyon tarafından da belirli zamanlarda denetlendiğini açıkladı.

İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri yetkililerince tüm lokanta ve kantin işletmeleri belirli periyotlarla denetlendiğini de ifade eden Bakan Bak, “Zehirlenme şüphelerinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerince alınan yemek numuneleri ve İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerince alınan su numuneleri Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliğime göre değerlendirilmektedir” açıklamasında bulundu.

CHP’li Gürer "Plan ve Bütçe Komisyon Bakanlık Bütçe görüşmelerinde yurtlardan öğrencilerden gelen şikâyetleri Bakan ile paylaştım. Yanıtında öğrencilerin iddiaları için denetim yapıldığını belirtti. Bu konularda şikâyetlere Bakanın daha duyarlı davranması ve konuyu önemsemesi diliyorum. Doğal olarak Bakan olarak evet var demesi beklemiyoruz ama iddiaları daha sıkı izleme ve takip yöntemleri geliştirmesini bekliyoruz. Gençlerimiz daha iyi koşullarda yaşam ve beslenme olanağına erdirilmelidir” diye konuştu.