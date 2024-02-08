Yurtiçi Kargo Cumartesi açık mı? Yurtiçi Kargo hafta sonu çalışıyor mu? Yurtiçi Kargo çalışma saatleri

Yurtiçi Kargo ile kargo gönderimi ya da alımı yapan yurttaşlar Yurtiçi Kargo Cumartesi açık mı sorusunu gündeme getiriyor. Kargo işlemlerini hafta sonu yapacak olan yurttaşlar ise Yurtiçi Kargo hafta sonu çalışıyor mu araştırmasını yaparak Yurtiçi Kargo çalışma saatlerini araştırıyorlar. Peki, Yurtiçi kargo Cumartesi açık mı? Yurtiçi Kargo hafta sonu çalışıyor mu? İşte Yurtiçi Kargo çalışma saatleri!

Yurtiçi Kargo Cumartesi açık mı sorusunu araştırıyor. Yurtiçi Kargo üzerinden hafta sonu kargo işlemi yapmak isteyen yurttaşlar Yurtiçi Kargo hafta sonu çalışıyor mu araştırmasını yapıyor. Peki, hafta içi her gün 08.30 ile 17.00 arasında gönderi alımı ve dağıtımı yapan Yurtiçi kargo Cumartesi açık mı? Yurtiçi Kargo hafta sonu çalışıyor mu? İşte Yurtiçi Kargo çalışma saatleri!

Yurtiçi kargo Cumartesi açık mı?

Hafta içi 09.00 ile 18.00 arasında açık olan Yurtiçi Kargo şubeleri Cumartesi günü de çalışmaktadır. Yurtiçi Kargo şubeleri Cumartesi günleri saat 09.00 ile 13.00 arasında standart olarak hizmet vermektedir ancak 13.00 ile 17.00 arasında kargo kabulu ve gönderimi işlemlerini yalnızca şubeden gerçekleştirmektedir.

Yurtiçi Kargo hafta sonu çalışıyor mu?

Yurtiçi Kargo hafta sonu Pazar günleri hariç çalışmaktadır. Hafta sonu sadece Cumartesi günleri açık olan şubeler saat 09.00 ile 13.00 normal işleyişinde çalışmalarını sürdürürken 13.00 ile 17.00 arasında kargo kabulu ve gönderimi işlemlerini yalnızca şubeden gerçekleştirmektedir.

Yurtiçi Kargo çalışma saatleri

Yurtiçi Kargo şubeleri hafta içi 09.00 ile 18.00 saatleri arasında çalışmaktadır. Pazar günü kapalı olan şubeler Cumartesi günü 09.00 ile 13.00 arasında hizmet vermektedir ancak 13.00 ile 17.00 arasında kargo kabulu ve gönderimi işlemlerini yalnızca şubeden gerçekleştirmektedir.