'Yurtta böcek' iddiasına soruşturma başlatıldı

Haber Merkezi

Samsun Valiliği, Karadeniz Kız Yurdu'nda bir öğrencinin yemeğinden böcek çıktığı iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Samsun'da Kredi Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı 2 bin 420 kişilik Karadeniz Kız Yurdu’ndaki bir öğrencinin yemeğinden iddiaya göre böcek ve demir somun parçası çıktı. DHA'nın haberine göre öğrenci sosyal medyada yemeğini “Samsun Karadeniz Kız Yurdu'ndan kareler. Yayında ve yapımda emeği geçen herkese teşekkür ederiz” notuyla paylaştı. Samsun Valiliği, söz konusu paylaşımın ardından soruşturma başlattığını duyurdu.