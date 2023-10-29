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Yurtta Cumhuriyet meşalesi yanıyor

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları tüm yurtta akşam saatlerinde de coşkuyla sürdü. Türkiye'nin dört bir yanında yurttaşlar, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla fener alayları oluştururken kent meydanlarında törenler eşlik düzenlendi.

Güncel
  • 29.10.2023 19:30
  • Giriş: 29.10.2023 19:30
  • Güncelleme: 29.10.2023 19:46
Kaynak: AA
Yurtta Cumhuriyet meşalesi yanıyor
FOTOĞRAF: AA

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları tüm yurtta akşam saatlerinde de coşkuyla sürdü. Türkiye'nin dört bir yanında yurttaşlar, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla fener alayları oluştururken kent meydanlarında törenler eşlik düzenlendi. 

ANKARA

Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Ankara'da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bu kapsamda, Ulus'taki ilk Meclis binasından, Anıtkabir'e kortej yürüyüşü ve fener alayı gerçekleştirildi.

KARS

Kars'ın Selim ilçesinde Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla "Fener Alayı" yapıldı. Vatandaşlar ellerinde meşale ve Türk bayraklarıyla yürüyüşe katıldı.

KOCAELİ

Kocaeli'nde akşam saatlerinde Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yılı dolayısıyla fener alayı düzenlendi. Yürüyüş kapsamında havai fişek gösterisi yapıldı.

IĞDIR

Iğdır'da binlerce kişi, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında, ellerinde meşale ve bayraklarla yürüdü.

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