Yurtta Cumhuriyet meşalesi yanıyor
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları tüm yurtta akşam saatlerinde de coşkuyla sürdü. Türkiye'nin dört bir yanında yurttaşlar, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla fener alayları oluştururken kent meydanlarında törenler eşlik düzenlendi.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları tüm yurtta akşam saatlerinde de coşkuyla sürdü. Türkiye'nin dört bir yanında yurttaşlar, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla fener alayları oluştururken kent meydanlarında törenler eşlik düzenlendi.
Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Ankara'da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bu kapsamda, Ulus'taki ilk Meclis binasından, Anıtkabir'e kortej yürüyüşü ve fener alayı gerçekleştirildi.
Kars'ın Selim ilçesinde Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla "Fener Alayı" yapıldı. Vatandaşlar ellerinde meşale ve Türk bayraklarıyla yürüyüşe katıldı.
Kocaeli'nde akşam saatlerinde Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yılı dolayısıyla fener alayı düzenlendi. Yürüyüş kapsamında havai fişek gösterisi yapıldı.
Iğdır'da binlerce kişi, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında, ellerinde meşale ve bayraklarla yürüdü.