Yurtta Cumhuriyet meşalesi yanıyor

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları tüm yurtta akşam saatlerinde de coşkuyla sürdü. Türkiye'nin dört bir yanında yurttaşlar, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla fener alayları oluştururken kent meydanlarında törenler eşlik düzenlendi.

Güncel 29.10.2023 19:30 Giriş: 29.10.2023 19:30

Güncelleme: 29.10.2023 19:46 Kaynak: AA

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FOTOĞRAF: AA

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları tüm yurtta akşam saatlerinde de coşkuyla sürdü. Türkiye'nin dört bir yanında yurttaşlar, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla fener alayları oluştururken kent meydanlarında törenler eşlik düzenlendi. ANKARA Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Ankara'da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bu kapsamda, Ulus'taki ilk Meclis binasından, Anıtkabir'e kortej yürüyüşü ve fener alayı gerçekleştirildi. KARS Kars'ın Selim ilçesinde Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla "Fener Alayı" yapıldı. Vatandaşlar ellerinde meşale ve Türk bayraklarıyla yürüyüşe katıldı. KOCAELİ Kocaeli'nde akşam saatlerinde Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yılı dolayısıyla fener alayı düzenlendi. Yürüyüş kapsamında havai fişek gösterisi yapıldı. IĞDIR Iğdır'da binlerce kişi, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında, ellerinde meşale ve bayraklarla yürüdü.