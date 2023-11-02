Yurtta şiddetli yağış etkili oluyor

Ülkenin çeşitli yerlerinde sağanak yağış etkili olurken bazı yerlerde yağış sele neden oldu. Birçok ilde sel ve su baskını için vatandaşlar uyarılırken Mardin’in Kızıltepe ilçesinde akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış, cadde ve sokakları göle çevirdi.

Ülkenin çeşitli yerlerinde sağanak yağış etkili olurken bazı yerlerde yağış sele neden oldu.

İSTANBUL

Taksim’de etkili olan sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Taksim’de etkili olan yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı. Evlerinden hazırlıksız çıkan bazı vatandaşlar kapüşonlarıyla yağmurdan korundu, kimisi de yağmurdan koşarak kaçmaya çalıştı.

MARDİN

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış, cadde ve sokakları göle çevirdi.

Meteorolojinin ‘kuvvetli yağış' uyarısı verdiği kentte yağmur sonrası hayat adeta durma noktasına geldi. Aralıksız yağan sağanak, cadde ve sokaklar göle çevirdi. Şiddetli yağış sonrası ilçe merkezinde göle dönen yollardan geçen sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.

DİYARBAKIR

Diyarbakır'da akşam saatlerinde kısa süreli etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğünde alınan bilgilere göre, bu gece saatlerinden itibaren cuma günü akşam saatlerine kadar kent genelinde yerel kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklenmekte olduğu belirtildi.

Açıklamada; sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı. Kentte, akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

KIRKLARELİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Kırklareli’nde sağanak yağış etkili odu. Aniden bastıran yağış sebebiyle vatandaşlar bazı vatandaşlar şemsiyeleriyle korunmaya çalışırken bazıları da otobüs durakları, dükkanların tenteleri altında korunmaya çalıştı.

Hava sıcaklığının 15 derece ölçüldüğü kentte yağışların akşam saat 21.00’e kadar devem etmesi bekleniliyor.