Yurttaş 10 ayda Cumhur’dan kaçtı

Cumhur’un seçim yenilgisi sadece belediye başkanlıklarında değil belediye meclis üyeliklerine de yansıdı. Sonuçlara göre AKP ve MHP’nin toplam oyu yaklaşık 6 puan düştü. AKP ise tarihin en kötü oyunu aldı.

Mustafa KÖMÜŞ

Ülke genelinde kentlerde belediye başkanlıklarında yarışı önde bitiren CHP belediye meclisi seçimlerinde de büyük bir başarı elde etti. Burada da ülke genelinde birinci olan CHP ittifaklarla girilen birçok seçime göre daha fazla oy oranı aldı. AKP ise kurulduğundan beri en düşük oy oranına geriledi.

Girdiği ilk seçimde yüzde 34 oy alan AKP’nin belediye meclislerindeki oy oranı yüzde 32,4 oldu. Üçüncü sırada da Yeniden Refah Partisi yüzde 7 ile yer aldı.

2023 seçimlerinde yurtdışını dışarıda bırakırsak 60 milyon 774 bin seçmen vardı. Oy kullanan sayısı ise 53 milyon 994 bindi. Bu seçimde seçmen sayısı 61 milyon 430 bine yükseldi. Ancak oy kullanan sayısı 48 milyon 200 bine geriledi. Seçime katılım oranındaki gerileme oldukça dikkat çekti.

Bir önceki seçimde Cumhur İttifakı’nın ana partileri olan AKP ve MHP’nin yurtiçindeki toplam oy oranı 45,7’ydi. Toplam oy sayısı ise 23 milyon 602 bindi. Bu yerel seçimlerde ise hem aldıkları oran hem de sayı anlamında iki partide de büyük gerileme yaşandı. AKP’nin oyu yüzde 35,6’dan 32,4’e, MHP’nin oyu ise 10,1’den 6,6’ye düştü. Oy sayısında ise AKP 18 milyon 381 binden 14 milyon 851 bine, MHP ise 5 milyon 221 binden 3 milyon 17 bine geriledi.

Seçime katılımın düştüğü bir gerçek olsa da CHP’de ise bunun tam tersi bir durum yaşandı. 14 Mayıs’ta DEVA, Gelecek ve Saadet’i de içine alarak yurtiçinde yüzde 25,6 oy oranıyla 13 milyon 248 bin oya ulaşan CHP hem oransal hem de sayısal anlamda yükseldi. Bu seçime tek başına giren CHP’nin belediye meclis seçim sonuçlarına göre oyu yüzde 34,5 oldu. Oy sayısı ise 15 milyon 791 bin oldu. Yani DEVA, Gelecek ve Saadet olmadan seçime giren CHP yaklaşık 2,5 milyon oy artırdı.

10 ayda halkı daha da darboğaza sokan, alım gücünü düşüren, anti demokratik birçok uygulamaya imza atan AKP ve MHP iktidarı sandıktan ciddi bir tokat yedi. Bu veriler de gösteriyor ki iki partinin toplam oyu sadece AKP’nin bir önceki seçimde yurtiçinden aldığı oya ulaşamadı. İki parti ülke genelinde 10 kişiden 4’ünün dahi oyunu alamadı.

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TARİHİN EN KÖTÜSÜ

AKP ilk seçimine 2002’de girdi. Bu ilk seçimde AKP’nin aldığı oy oranı yüzde 34’tü. Tek başına iktidar olamadığı 7 Haziran 2015 Seçimleri’nde bile AKP’nin oyu yüzde 40,8’di. AKP 14 Mayıs’ta yurtdışı oyları da dahil edilince 35,6 oranında oy aldı. Bu seçimlerde bu oranın bile çok uzağında kalındı. AKP’nin oy oranı sadece 32,4 oldu.