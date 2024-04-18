Yurttaş borca battı

Kredi kartı borcunu ödeyemediği için yasal takibe alınan yurttaşların sayısı giderek artıyor. Son bir yılda takibe alınanların sayısı yüzde 55 artarak, 334 bin kişi oldu.

Ekonomi Servisi

Ekonomik kriz, artan hayat pahalılığı, günden güne azalan alım gücü nedeniyle çıkmaza giren yurttaş bireysel krediler ile kredi kartlarına yüklendi. Ancak borçlar ödenemeyince yasal takibe alınan kişi sayısı arttı.

Bireysel kredi veya kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe alınan kişilerin sayısı bu yılın ocak-şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 55 artarak 334 bin kişi oldu.

Yüksek enflasyonla mücadele kapsamlı sıkı para politikasını sürdüren Merkez Bankası (TCMB), faiz artırımlarına karşı kredi piyasasını düzenlemeye yönelik olarak kredi kartı kullanımını kısıtlamalar getirse de yurttaşlar kredi kartı olmadan adeta adım atamıyor.

BORÇLAR ÖDENEMİYOR

Ülkedeki yüksek enflasyon karşısında hemen her kesimin geliri erirken, ihtiyaçlar daha çok kredi kartları ve bireysel krediler üzerinden karşılanıyor. Krediyi kredi ile kapatmaya çalışan yurttaş borçlarını ise ödeyemez hale geldi. Bireysel kredi veya kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısının arttığı açığa çıktı.

Türkiye Bankalar Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre, bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı 2024 yılı Ocak-Şubat döneminde 217 bin kişi iken aynı dönem için bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı ise 203 bin kişi oldu.

2024 yılı Ocak-Şubat döneminde, bir önceki yılın aynı ayına göre bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı yüzde 55 artarak 334 bin kişi oldu.

Risk Merkezi verilerine göre ise Şubat 2024 itibarıyla bireysel kredi kartlarını da içeren bireysel kredilerde tasfiye olunacak alacaklar geçen yılın aynı döneme göre yüzde 67’lik artışla 58 milyar TL’ye yükseldi.