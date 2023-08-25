Yurttaş çareyi sosyal medyadan arıyor

Kamu sağlık sisteminden hizmet almak neredeyse imkânsız hale gelirken, özel hastanelerin de yüksek faturalar çıkartması hasta ve hasta yakınlarını çileden çıkarıyor. Yurttaş, sorunlarına son çare olarak Sağlık Bakanlığı’na sosyal medyadan yazarak çözüm arıyor.

Sibel BAHÇETEPE

Tıkanma noktasına gelen sağlık sistemi ve hastaların yaşadığı sorunlar, Sağlık Bakanlığı'nın sosyal medya hesaplarına da yansıdı. Çok sayıda hasta, bakanlığın sosyal medyadaki resmi hesaplarına yaşadıklarını sorunları yazarak, çözüm üretilmesini istiyor. Bir hasta ultrason için 2023-2024-2025 randevularının dolu olduğunu yazarken, bir başka hasta ise özel hastanelerin kendilerinden fahiş ücretler talep ettiklerini söylüyor. Hastaların pek çoğu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya serzenişte bulunurken, hekimler bu durumu "Yurttaş, sorununa çözümü sosyal medyadan arıyor. Bu durum sağlık sisteminin tıkandığının bir fotoğrafıdır" sözleriyle özetliyor.

AKP iktidarının övdüğü Sağlıkta Dönüşüm Programı ve beraberinde kamu sağlık sisteminden yurttaşın hizmet almasının neredeyse imkansız hale gelmesi, hasta ve hasta yakınlarının çaresizliğini de gözler önüne seriyor.

İPİN UCU KAÇTI

Yurttaş, kamu hastanelerinden muayene, ameliyat, tetkik gibi randevuları bulamıyor. Özel hastanelere gidenler yüksek ücretler ödemek zorunda kalıyor. Bu sorunlara bazen aşı bulamama bazen SMA testinin sonucunu aylar sonra alma gibi yenileri de ekleniyor. Telefon başında ya da internette randevu almak için saatlerini geçiren hastalar, sorunlarına çareyi sosyal medyada arıyor. Sağlık Bakanlığı'nın resmi Twitter adresi üzerinden bakan Fahrettin Koca ile irtibata geçmeye çalışan hasta ve hasta yakınları seslerinin duyulmasını istiyor.

Balıkesir Tabip Odası eski başkanlarından ve eski CHP Balıkesir milletvekili Dr. Fikret Şahin, sağlık sisteminde gelinen noktanın bakanlığın sosyal medya hesaplarına da yansıdığını söyledi. Şahin "Vatandaşın sorunu her geçen gün artıyor. Twitter hesabında dahi vatandaşın bunu yazması sağlık sisteminin giderek sıkıntıya girdiği, vatandaşın sağlık hizmeti alamadığı, randevu sorununun her geçen gün arttığına dair binlerce serzeniş var. AKP iktidarının sağlık politikaları nedeniyle sağlık sistemi kitlendi. Türkiye'de artık sağlık hizmeti bir kamu hizmeti olmanın dışına çıkmıştır. Ultrason sonrasına 3 yıl verilir mi?" diye sordu.

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‘ULTRASON SIRASINA GİRDİK 3 YIL DOLU DENİLDİ’

Sağlık Bakanlığı’nın sosyal medya hesabına yurttaşların yazdığı şikâyetlerden bazıları şöyle;

• Mersin Gülnar Devlet Hastanesi’nde bir tane bile kadın doğum doktoru yok. İnsanları mağdur ediyorsunuz.

•Tokat-Zile’de 1 aydır kolonoskipi cihazı bozuk ve ne zaman geleceği hakkında kimsenin bilgisi bile yok.

• Göğsümdeki kitle için gittiğim Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi’nde mamografiyi hemen çekerken ultrason için 23 Ocak 2024 tarihine gün verdiler. Ben ya bu ağrıyla 6 ay randevum gelsin diye bekleyeceğim ya da 950 TL verip özelde çektirceğim.

• 5 aydır SMA taşıyıcılığı test sonucu bekliyorum. Sağlık Bakanlığında test kiti yokmuş

• Aylarca devlet hastaneleri randevu vermiyor. Onkoloji dahil kronik hastalıklar için randevu bulamıyoruz.

• Özel hastanelerle nasıl antlaşma yapıyorsunuz merak ediyorum, Trabzon Karadeniz Medikal Park Hastanesi Dahiliye muayene 860 TL, 3 ayrı tahlil 1.300 TL toplam 2.160 TL. Allah emeklinin yardımcısı olsun..!

• Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’de 500-600 arasında kanser hastası bulunmaktadır. Onkoloji bölümünde doktor bulunmadığı için mağduriyet yaşanmaktadır.

• Çapa Devlet Hastanesi’nden annemi kalp ve damar hastalıklarına götürdük muayene ettiler, ultrason istediler. Ultrason sırasına girdik gün almak için 2023-2024-2025 doludur dediler, gidin özele çektirin isterseniz bir ultrason için 3 sene beklememiz gerek, yardımcı olur musunuz?