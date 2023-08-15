Yurttaş iş, eğitim ve konut için göçüyor

Türkiye’de geçen sene 2 milyon 791 bin kişi iller arasında göç etti. Göç eden nüfus oranı yüzde 3,27 olarak belirlendi. Göç edenlerin tek talebi ise; iyi yaşam koşulları.

Haber Merkezi

TÜİK’in, geçen seneye ilişkin "İç Göç İstatistikleri" raporuna göre, İstanbul en çok göç alan ve veren il oldu. En fazla göç hareketliliğinin yaşandığı yaş grubu, 20-24 yaş arası olurken, en önemli göç nedeni eğitim olarak belirlendi. Ancak, 2021 raporuyla karşılaştırıldığında eğitim alanındaki göç oranının 2022’ye oranla azaldığı görüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılına ilişkin "İç Göç İstatistikleri" bültenini dün yayımladı. Verilere göre, ülkede 2007-2008 döneminde yüzde 3,18 olan iller arası göç eden nüfus oranı, yıllar içinde inişli ve çıkışlı seyir izleyerek 2022 yılında yüzde 3,27 oldu. Bu çerçevede Türkiye’de geçen yıl 2 milyon 791 bin 156 kişi iller arasında göç etti.

GÖÇ ALAN, VEREN İLLER AYNI

Türkiye’de iller arası göç eden nüfusun dağılımına bakıldığında, İstanbul, 385 bin 294 kişi ile en çok göç alan il oldu. İstanbul’u Ankara ve İzmir takip etti. En az göç alan iller ise sırasıyla Ardahan, Bayburt ve Kilis olarak belirlendi. En çok göç alan iller olan İstanbul, Ankara ve İzmir’in aynı zamanda en çok göç veren iller oldu. En az göç veren kent ise 7 bin 578 kişi ile Dersim oldu.

EĞİTİMDE AZALMA

Ülkede 2022 yılında iller arası göç eden 2 milyon 791 bin 156 kişiden 591 bin 790’ı hanedeki fertlerden birine bağımlı göç etti. Diğer göç etme nedenleri incelendiğinde, 526 bin 8 kişinin eğitim, 479 bin 250 kişinin ise daha iyi konut ve yaşam koşulları nedeniyle göç ettiği görüldü. Cinsiyete göre göç etme nedeni incelendiğinde erkeklerde 237 bin 574 kişi, kadınlarda ise 354 bin 216 kişi hanedeki fertlerden birine bağımlı göç etti. Ülkede, en fazla göç hareketliliğinin yaşandığı yaş grubu ise 643 bin 998 kişi ile 20-24 yaş arası oldu. Bu yaş grubunda göç edenlerin yüzde 42,5’ini erkekler, yüzde 57,5’ini ise kadınlar oluşturdu. Bu yaş grubunun göç etme nedenleri incelendiğinde, bu hareketliliğin en önemli nedeninin eğitim olduğu görüldü. Göç edenlerin 257 bin 676’sı eğitim, 91 bin 612’si işe başlamak ve 50 bin 338’i ise daha iyi yaşam koşulları nedeniyle şehirden ayrıldı. Öte yandan bir önceki yıl ile kıyaslandığında, eğitim alanındaki göçün 2022 yılına oranla azaldığı görüldü.