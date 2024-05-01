Yurttaş TOKİ’den acil yanıt bekliyor

Gaziosmanpaşa Belediyesi’ni AKP’den 2 milyar TL borçla devraldıklarını belirten CHP’li Başkan Bahçetepe, dönüşüm projelerine dikkat çekiyor. TOKİ projesinde yaşanan toprak kayması sonucu 120 kadar yurttaşın evinden olduğunu anımsatan Bahçetepe “Halk, TOKİ’den açıklama bekliyor” dedi.

Sibel BAHÇETEPE

AKP’li Hasan Tahsin Usta’nın belediyeyi 2 milyar TL’lik borçla devrettiğini söyleyen CHP’li Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, bu borcun belediye bütçesinin yarısından fazla olduğuna dikkat çekti. 13 gün önce Yıldıztabya Mahallesi’nde TOKİ projesi yapılırken yaşanan toprak kayması sonucu 120 kadar yurttaşın otellere yerleştirildiğini kaydeden Bahçetepe "Boşaltılan evler arasında hak sahipleri de var kiracılar da. Yurttaşlar, evlerinin ne olacağını merak ediyor. Ancak yetkili olan TOKİ birşey demiyor. Halk, TOKİ’den açıklama bekliyor" dedi.

ÖNLEM ALINMAMIŞ

Uzun yıllar AKP yönetiminde olan ve 31 Mart seçimlerinde CHP’nin kazandığı belediyenin 2 milyar TL borç ile devralındığını belirten Bahçetepe "Firma borçları 480 milyon TL, banka borçları 404 milyon TL olmak üzere SSK vergi borçları ve diğerleri ufak ödemelerde dahil olmak üzere 2 milyar TL’yi buluyor. Bu borçlar bütçemizin yüzde 50’sinden fazla" dedi. İlçede 13-14 yıldır kentsel dönüşümün sürdüğünü ancak sorunların olduğunu anımsatan Bahçetepe, binaların yüzde 70’ine yakınının yenilenmesi gerektiğini söyledi.

Bahçetepe, şöyle devam etti: "GOP’un 16 mahallesinin 12’sinde kentsel dönüşüm var. Birçoğu protokolle zaten Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na devredilmiş. Bunlar da kaplumbağa hızıyla ilerliyor. Burada Kiptaş’ın yaptığı tek yer We Haliç Projesi. Bir kısmını da Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin şirketi götürüyor. O da daha çok sözleşmeleri yapmakta kullanılıyor. İlçede 1980 öncesi 12 bin 100 bina, 1980-2000 yılları arasında yapılan 8 bin kadar bina var. Yani 2000 öncesi 20 bin bina stoğumuz var ve bunların hızlıca dönüşüme girmesi lazım. Özetle yaklaşık 30 bin kadar binamızın yaklaşık 20 bini 2000 yılı öncesine ait. Depreme dirençli kentlerin oluşmasına da karşı değiliz ama bir yandan vatandaşın mağdur olmadığı, bir taraftan da yaşam kalitesinin arttığı topyekun bir büyük fotoğraf ile bunlar yapılmalı."

Hakan Bahçetepe

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı

Yıldıztabya Mahallesi’nde yaşanan toprak kaymasını sonucu üç gecekondunun kullanılmaz hale geldiğini ve 30’u aşkın binanın tedbir amaçlı boşaltıldığını anımsatan Bahçetepe, özetle şu değerlendirmeyi yaptı: "Toprak kaymasının yaşandığı arazi eğimli. Normal şartlarda inşaata başlanması aşağıdan değil yukardan başlaması gerekirdi. Ama orada ters bir işlem yapılmış. Bu bölge Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı TOKİ’nin uhdesinde olan bir yer. Hiçbir önlemin alınmadığı, vatandaşın kaderine terk edildiği bir süreci yaşıyoruz. Kiracılar ve hak sahipleri var. Oradaki insanlar gelecekleri ve barınma haklarına ilişkin kaygılı. Ancak bakanlık yaklaşık 2 hafta geçmesine karşın bu sorulara hâlâ yanıt vermiş değil. Özellikle TOKİ bu işten hiç sorumluluk almıyor. Normalde kiraları kendilerinin ödemesi lazım. Firma demiş ki bu cuma boşaltın. Bizler elimizden geldiğince taşınma ve kira süreçlerine kaymakamla destek vermeye çalışıyoruz. Valiik her aileye, kiracılara, hak sahiplerine bir defaya mahsus 50 bin liralık yardımda bulundu. Ve bir yıl boyunca da yine kiraların 3’te 1’ini kaymakam, belediye ve TOKİ ödeyecek. Oradaki insanlar şunu söylüyor ‘Ben hak sahibiyim benim dairem var, yerim riskli, yerimi boşaltıyorsunuz. Bize daire verecek misiniz, vermeyecek misiniz?’ TOKİ’nin çıkıp bununla ilgili açıklama yapması lazım."

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TUVALETİ BİLE DEVRETMİŞLER

Kayyum ile yönetilen Diyarbakır’da yerel seçime üç ay kala büyükşehir ve dört ilçe belediyesinin malları kamu kurumlarına devredildi. Kayyumların, park içindeki umuma açık tuvaletleri bile İl Müftülüğüne devrettiği ortaya çıktı. Sözcü’nün haberine göre, belediyeye ait kentin mali değeri yüksek lokasyonlarında parsellerde yer alan imarlı ve ifrazlı arsaların da satışının yapıldığı, ancak elde edilen gelirin akıbetinin bilinmediği belirtildi.