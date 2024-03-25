Yurttaş ucuzluk, zengin lüks yat kuyruğunda

Ekonomi Servisi

AKP iktidarının ekonomi politikaları gelir dağılımındaki uçurumu büyüttü. Yüksek enflasyon nedeniyle gelirleri eriyen yurttaşlar faiz, borç kıskacında hayatını idame etmeye çalışırken, sermaye kesimi ve yandaşlar servet transferleriyle zenginliklerine zenginlik kattı.

Yurttaşlar gıda ihtiyacını karşılamak için 'ucuzluk' kuyruğuna girerken lüks yat satışlarının rekor kırması gelir uçurumunu gözler önüne serdi.

2023 yılında 93 lüks yat satışıyla rekor kıran Antalya Serbest Bölge, 2024 yılında yeni rekora hazırlanıyor. "Rıhtımda yat bağlayacak yer kalmadı" diyen Antalya Serbest Bölge A.Ş. (ASBAŞ) Genel Müdürü Zeki Gürses ise "Yeni teknelere yer açmak için firmalarımızla sürekli istişare halindeyiz. Bu yıl da dolu bir sezon geçireceğimizi tahmin ediyoruz" dedi.