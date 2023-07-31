Yurttaşa dijital taciz

Milyonlarca yurttaşın e-devlet verilerinin sızdırıldığı iddiasının ardından yurttaşlar farklı ülkelerden aramalarla karşı karşıya. Hukukçular ise dolardırıcılığa karşı uyarıyor.

Deniz GÜNGÖR

Yaklaşık birkaç aydır pek çok yurttaş Pakistan, Nijerya, Hindistan, Burkina Faso, Güney Afrika Cumhuriyeti gibi dünyanın birçok yerinden WhatsApp üzerinden arama veya kısa mesaj aldığını söylüyor. Sosyal medya üzerinden yaşadıklarını aktaran kullanıcılar, iki defa üst üste arandıklarını ve kendilerine mesaj atıldığını belirtiyor. Hukukçular, yurttaşları dolandırıcıklara karşı uyararak "Şüpheli arama aldığınızda aramayı sonlandırın. Hesaplarınızda çift aşamalı güvenlik kullanın" dedi.

Geçen ay yurttaşların telefon, kimlik numaraları gibi bilgilere ilişkin veri sızıntısı olduğu ve para karşılığı satıldığı iddiaları gündeme gelmişti. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Siber Güvenlik Dairesi Başkanı Salih Talay ise e-Devlet’ten kullanıcı verilerinin çalınmasının “asılsız” ve “imkânsız” olduğunu söylemişti.

GÜÇLÜ ŞİFRE KULLANIN

Avukat Gökhan Ahi, yurttaşların sızdırılan verilerinin satışa çıktığını belirterek ‘‘Veriler genellikle ‘dark web’ adındaki internetin gizli, genellikle illegal olan kısmında satışa çıkarılıyor. Veriler, kimlik hırsızlığı, kredi kartı dolandırıcılığı, phishing saldırıları ve diğer siber suçlar için satın alınabilir’’ dedi. Ahi, ‘‘Bilgilerin çoğu, doğru ellerde, bir bireyin kimliğini çalmak veya dolandırıcılık yapmak için kullanılabilir. Bu nedenle, kişisel verilerin korunması ve siber güvenlik önlemlerinin alınması, bireysel ve kurumsal düzeyde çok önemlidir’’ diye konuştu. İnternet dolandırıcılığına karşı uyarılarda bulunan Ahi, özetle şunları kaydetti: "‘Hiçbir sistem, hatta e-devlet platformları dahil olmak üzere, tamamen güvende veya kırılamaz değildir. Sebepleriyse sürekli gelişen siber tehditler, yazılım ve donanım hataları gibi birçok şey olabilir. İnternet kullanıcıları güçlü ve benzersiz şifreler ve iki faktörlü kimlik doğrulama kullanmalı. Kişisel bilgilerini paylaşırken dikkatli olmalıdır. Şirket ve hükümetler veri güvenliği konusunda en iyi uygulamaları benimsemeli, veri sızıntılarına karşı savunmasızlıklarını en aza indirgemek için sürekli çaba sarfetmelidir."

TAŞERON FİRMALAR

Alternatif Bilişim Derneği Başkanı Avukat Faruk Çayır ise özetle "Kurumların kullandığı yazılımlar taşeron firmalar tarafından yapılıyor. Taşeron firmadan ya da kurumda çalışan birisinden bile sızdırılmış olabilir. Veriler sızdıktan sonra insanlar dolandırıcılığa maruz kalıyor’’ diye konuştu.