Yurttaşa klavye delikanlısı dedi

Bir savcı, Asayiş Şube Amiri olan oğlunun haksız şekilde tutuklandığını belirterek sosyal medyada yardım isteyen yurttaşa, “Klavye delikanlısı” ve “Doğum günümde paylaşım yaptı” diyerek şikâyetçi oldu. Hem ceza hem de tazminat davası açtırdı.

İsmail ARI

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kuzeni Sefa Dönmez’i kumarhanede yakaladıktan başına gelmedik kalmayan Sarıyer Asayiş Büro Amiri S.M.K.’nin babası da yargı tarafından mağdur edildi.

Bu süreçte oğlunu haksız yere cezaevinde tutulduğunu belirten S.M.K.’nin babası L.K., sosyal medyada sesini duyurmaya çalıştı. L.K., sosyal medyada 9 Aralık 2022 tarihinde yaptığı bir paylaşımda, “Çağlayan Adliyesi’nde hukuksuzluk var. Oğlum haksız tutuklu yardım. Kumarhaneyi bastı diye haksız şekilde tutuklu” şeklinde paylaşımlar yaptı.

22 Aralık 2022 tarihinde ise “Örgütlü Suçlar Savcısı Y.Ö.’nün FETÖ taktikleri ile dosya hazırladığını” iddia etti ve benzer paylaşımlarını sürdürdü. S.M.K. hakkında dosya hazırlayan Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’nda görevli Savcı Y.Ö. ise L.K.’ye karşı suç duyurusunda bulundu.

Savcı Y.Ö. suç duyurusunda, sosyal medyada sesini duyurmaya çalışan L.K.’ye yönelik “Klavye delikanlısı” ifadesini kullandı. Terör örgütleri ile mücadele ettiğini öne süren Savcı Y.Ö., 25 Aralık 2022’de İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’ndan kendisine WhatsApp’tan üzerinden gönderilen belge ile L.K.’nin sosyal medya paylaşımlarını gördüğünü, L.K.’nin ‘klavye delikanlısı’ ithamlarda bulunduğunu” öne sürdü. Savcı Y.Ö., L.K.’nin “kendi aklınca hareket ettiğini” de ifade etti. Ayrıca bazı sosyal medya paylaşımlarının “Doğum gününde yapıldığını” da belirten Savcı Y.Ö., hem 100 bin TL manevi tazminat davası açılmasını hem de ceza davası açılması istedi. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde tazminat davası devam ederken bir de ceza davası açıldı.

L.K. isimli yurttaş hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’nda iddianame hazırlandı. L.K., Savcı Y.Ö. ile Jandarma Genel Komutanlığı’nda görevli dört isme karşı “Kamu görelisine görevinden dolayı hakaret” suçunu işlemekle suçlandı. İstanbul 35. Ceza Mahkemesi’nde görülen dava 18 Nisan’a ertelendi.