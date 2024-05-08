Yurttaşa yasak, ranta açık proje

İstanbul Kısırkaya’da yaşayan yurttaşların evleri, alanın MSB’ye ait olduğu gerekçesiyle yıkılmak isteniyor. Evlerini boşaltmaları için 2 hafta süre tanınan halk, “Alan peşkeş çekilecek. 200 metre uzağımıza villa yapılıyor” diyor.

İlayda KAYA

İstanbul Sarıyer’deki Kısırkaya Köyü’nde yaşayan yurttaşlar evlerinden çıkarılma riskiyle karşı karşıya. Hanelerinden zorla çıkarılmak istenen yurttaşlar, daha önce imar barışından faydalanarak yapı kayıt belgesi aldıklarını söyledi. Alanın Milli Savunma Bakanlığı’na (MSB) ait olduğu gerekçesiyle taraflarına tebligat yollanan ve 2 hafta içinde evlerini tahliye edilmeleri istenen yurttaşlar tepkili. Evlerinden çıkmak istemediklerini söyleyen bölge halkı, “Buranın birilerine peşkeş çekileceğini biliyoruz. Çünkü 200 metre uzağımıza villalar yapılıyor. Hâlâ inşaatlar devam ediyor” diye tepki gösterdi.

Kısırkaya’daki yurttaşlar; ecri-misil, belediye emlak vergisi, elektrik, su ve doğal gaz aboneliklerini yapan yurttaşlar, daha önce imar barışından faydalanarak “Yapı Kayıt Belgeleri’ni aldı. Ancak 1 hafta önce yurttaşlara alanın MSB’ye ait olduğu kaydedilerek yurttaşların evlerinden çıkması istendi. Sarıyer Kaymakamlığı İlçe Hukuk İşleri Şefliği, yurttaşlara 15 gün içinde evlerin tahliye edilmesi yönünde tebligat gönderdi.

Yurttaşlara iletilen yazıda “15 gün içinde tüm işgallerin kaldırılması, taşınmazı boş ve işgalsiz olarak İstanbul İnşaat Emlak Bölge Başkanlığı yetkili personellerine tutanak karşılığı teslim etmesini, sonucundan kurumlarca kaymakamlığımıza bilgi verilmesine, tekrar işgal edilmesinin önlenmesi bakımından gerekli olan tedbirlerin alınmasını önemle arz ederiz” denildi.

VİLLA DİKİYORLAR

Bölge halkı ise tahliye kararına tepki gösterdi. Hukuksal haklarını sonuna kadar kullanacaklarını söyleyen yurttaşlar evlerinden çıkmak istemediklerini kaydetti. Bölge halkından Şenol Kılıç yaşadıklarını şöyle özetledi: “2018 yılında 3194 Sayılı Kanun’a ek olarak çıkarılan Geçici 16. madde kapsamında gerekli işlemleri, tamamlayıp ‘Yapı Kayıt Belgelerimizi’ aldık. Yapı kayıt belgesi aldıktan sonra 3194 Sayılı Kanun’un Geçici 16. maddesine göre tarafımıza satılması için defaatle başvurularda bulunduk. Ancak bize sosyal donatı alanı olarak kullanılmak üzere Milli Savunma Bakanlığına tahsis yapılmış olduğu gerekçesi ile ‘yapı kayıt belgelerimizin’ iptal edilmesine ilişkin tebligatlar gönderildi. Akabinde de söz konusu alanda ikamet eden bir kısım komşularımıza tahliye ve yıkım tebligatları yollandı. Şu anda ise 15 gün içinde tahliyemiz isteniyor. Mevcut yapılarımız, herhangi bir alternatif sunulmadan, elimizden alınmaya çalışılmaktadır. 200-300 metre ötemizde de inşaat yapılıyor. Villalar dikiliyor. Askeri bir alanın dibine kimse villa yaptırmaz. Yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağız. Alanın birilerine peşkeş çekilmesini istemiyoruz. Bizi buradan atmak istiyorlar.”