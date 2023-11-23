Yurttaşı makam odasında dövdüğü belirtilen Rıza Uçan, AKP’den aday adayı oldu

AKP’li Güngören Belediyesi’nde Belediye Başkan Yardımcısı iken bir yurttaşı dövdüğü iddia edilen Rıza Uçan, AKP’den belediye başkan aday adayı oldu.

HABER MERKEZİ



İstanbul’da AKP’li Güngören Belediyesi’nde Belediye Başkan Yardımcısı olduğu dönemde bir yurttaşı makam odasında dövdüğü iddia edilen Rıza Uçan, AKP’den belediye başkan aday adayı oldu.

AKP'den Sultanbeyli belediye başkan aday adayı olduğunu duyuran Rıza Uçan yaptığı açıklamada, "Sultanbeyli’de yaklaşık 40 yıldır ikamet eden bir ailenin evladı olarak, devletimizin imkanları sayesinde edindiğim mimarlık mesleğimi, ülkeme, milletime ve semtime karşı taşıdığım sorumluluk bilinciyle, ‘Türkiye Yüzyılı’nda, Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde AK kadrolarla birlikte en etkin şekilde hizmet etme arzusu ile 22.11.2023 tarihinde Güngören Belediye Başkanlığı Başkan Yardımcılığı görevimden ayrılarak 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Belediye Başkan aday adayı oldum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Uçan’ın Güngören Belediyesi’ndeki makam odasında M.Ş. isimli bir yurttaşı darbettiği iddia edilmişti. Güngören Belediye Meclisi’nin haziran ayı oturumunda da gündeme gelen konuya ilişkin CHP’li Meclis Üyesi Musa Keleş, olayı tüm ayrıntılarıyla şöyle anlatmıştı:

“26 Mayıs 2023 Güven Mahallesi’nde olası kentsel dönüşüm için belediyemizde bir toplantı tertip edilmiş, bir vatandaş bir takım konulara itiraz ediyor. Belediye Başkan Yardımcısı vatandaşın dışarda beklemesini istiyor. Başkan Yardımcısı toplantı bittikten sonra vatandaşı içeri çağırıyor ve vatandaşı makamında darbediyor.”

GÖREVDEN ALINMIŞTI

BirGün'ün gündeme getirdiği olayın ardından Güngören Belediyesi açıklama yapmıştı. Belediyenin açıklamasında, "Kamuoyuna yansıyan iddialar dahi kurumumuzca kabul edilemez ve üzücüdür" denilmiş ve Uçan’ın görevden alınarak müfettiş görevlendirildiği belirtilmişti.